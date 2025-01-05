A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle, A, B, C, D ve E sınıfı ehliyet sahiplerine önemli kolaylıklar sağlanıyor. Yaş sınırlarının düşürülmesi, motosiklet kullanımındaki esneklikler ve ehliyet sınıfları arasındaki geçişlerde getirilen yenilikler, sürücülere birçok avantaj sunacak. İşte düzenlemelerin detayları:

Yaş Sınırlarında Değişiklik: Daha Genç Yaşta Ehliyet Alma Şansı

Yeni düzenleme, ehliyet alma ve sınıflar arasında geçiş için belirlenen yaş sınırlarını aşağı çekiyor:

D Sınıfı Ehliyet: Yaş sınırı 26’dan 24’e indiriliyor.

M, A1 ve B1 Sınıfı Ehliyetler: Bu sınıflar için yaş sınırı 16’ya düşürülüyor.

Bu değişiklik, genç sürücüler için daha erken yaşta ehliyet alma ve farklı araç türlerini kullanma fırsatı sunuyor.



B Sınıfı Ehliyeti Olanlara Motosiklet Kullanma Hakkı

2025’te yürürlüğe giren düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc silindir hacmine kadar motosiklet kullanma hakkı kazanıyor. Önceki uygulamalarda bu hak, belirli eğitim şartlarına bağlıydı. Yeni düzenleme ile:

Artık “motosiklet uygulama direksiyon eğitimi” alarak bu hakka sahip olunabilecek.

Bu değişiklik, şehir içi ulaşımda motosikletin daha pratik bir alternatif olmasını sağlıyor.





A2 Sınıfı Ehliyette Kapsam Genişletiliyor

A2 sınıfı ehliyeti bulunan sürücüler için önemli bir yenilik devreye giriyor:

A2 ehliyeti, teknik olarak 125 cc üzeri ve 35 kW güce kadar olan motosikletleri kapsıyor.

Yeni düzenleme ile bu sınıfın kapsamı genişletilecek, sürücülere daha fazla motosiklet seçeneği sunulacak.

Bu değişiklik, motosiklet kullanıcıları için hem esneklik hem de daha fazla özgürlük sağlayacak.



Ehliyet Sınıfları Arasında Geçiş Kolaylığı

Ehliyet sınıfları arasındaki geçişler, önceki uygulamalara göre çok daha esnek hale geliyor.

Bu sayede sürücüler: Daha fazla araç tipi için ehliyetlerini yükseltebilecek.

Eğitim süreçlerini hızlandırarak farklı araç türlerini daha kolay kullanabilecek.





Kaynak: gazeteoku.com