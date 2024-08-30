9 İl İçin Alarm! İstanbul Dahil Hepsine 'SARI KOD' Verildi

Meteoroloji genel müdürlüğü yeni hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre bugün tam 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu iller için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapılan 9 il şöyle:

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Ardahan

Kars

Artvin

Erzurum

Ağrı

Iğdır

Bu illerde yaşayan vatandaşların sağanak yağış sırasında oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına, yıldırım düşmesine, dolu yağışına, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından verilen sarı kodlu uyarı hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Meteorolojik hadisenin olağandışı olmaması ancak meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetlerin söz konusu olması halinde sarı kodlu uyarı yapılıyor.