760 bin kişi Van'a akın etti; Sayı her gün artıyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş’ın açıklamalarına göre, artan ziyaretçi sayısı kent ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Kapıköy Gümrük Kapısı: Şehrin Ekonomik Nabzı

Van için hayati önem taşıyan Kapıköy Gümrük Kapısı, İran’dan gelen turistlerin büyük bölümünün şehre adım attığı noktadır. Resmi tatillerde Van’a gelen ziyaretçiler, bu sınır kapısını kullanarak şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimlemenin yanı sıra, alışveriş ve eğlence sektörlerinde de aktif rol oynuyor.

Fevzi Çeliktaş, 2023 yılında Kapıköy’den 595 bin, 2024 yılında ise 719 bin turistin geçtiğini belirterek, "İranlı turistlerin Van’a olan ilgisinde her yıl gözle görülür artış var. 2024’teki 124 bin kişilik artış, şehrimizi daha da çekici hale getiriyor," dedi. Turistlerin günlük ortalama 500 dolar harcaması, Van ekonomisine yaklaşık 350 milyon dolar katkı sağlayarak, geniş bir kesimin yararına iş alanlarını destekliyor.



Demiryolu Turizmi: Van-Tahran Tren Seferleri ile Yeni Ufuklar

20 Şubat 2025 itibarıyla faaliyete geçen Van-Tahran tren seferleri, demiryolu turizminin kapılarını aralıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın duyurduğu bu önemli gelişme, turist sayısında ciddi bir artışa zemin hazırlayacak. Fevzi Çeliktaş, tren seferlerinin düzenli hale getirilmesinin, 2025 yılında hedeflenen 1 milyon turist rakamına ulaşmada belirleyici olacağını ifade etti. Ayrıca, Van-Erbil ve Van-Tahran uçak seferlerinin başlatılmasının da şehrimize ek ekonomik faydalar sağlayacağına değindi.



Altyapı Çalışmaları ve Sınır Kapılarında Yenilik

Sadece İran’dan değil, diğer ülkelerden gelen turist sayısının da artması için Van’ın ulaşım altyapısı sürekli geliştiriliyor. Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı’nın modernizasyonu, Van-Şırnak kara yolunun faaliyete geçmesi ve diğer sınır kapılarının açılması, hem turist girişini kolaylaştırıyor hem de şehrin genel ulaşım ağını güçlendiriyor. Bu kapsamlı iyileştirme çalışmaları, Van’ın uluslararası turizmde tercih edilen bir destinasyon olarak konumunu pekiştiriyor.



Van ekonomisine yapılan katkı, sadece doğrudan turizm gelirleriyle sınırlı kalmıyor. Artan ziyaretçi sayısı, esnafın canlanması, yeni iş alanlarının açılması ve hizmet sektöründeki genişleme sayesinde kent genelinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekliyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve Van’ın bölgesel turizmde öncü bir rol üstleneceğini öngörüyor.