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75 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Türkiye’de teknoloji, yazılım ve mühendislik gibi stratejik sektörlerde ciddi bir nitelikli iş gücü açığı yaşanıyor.

75 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Aylık 75 bin TL’ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen bu alanlarda yeterli sayıda uzman bulunamıyor. İşverenler, kritik pozisyonları doldurmakta zorlanırken bu durum ekonomik büyüme ve rekabet gücü açısından risk teşkil ediyor.

Teknoloji Sektöründe Büyük Açık Var

Yazılım geliştiricileri, veri analistleri ve siber güvenlik uzmanları gibi teknik pozisyonlara olan talep her geçen gün artarken, firmalar aradıkları çalışanları bulmakta güçlük çekiyor. Dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak isteyen şirketler, yetişmiş insan kaynağına duydukları ihtiyacı karşılamak için yeni stratejiler geliştirmeye çalışıyor.

Mühendislik Alanında Kalifiye Eleman Eksikliği

Makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği gibi disiplinlerde de benzer bir personel açığı mevcut. Özellikle büyük ölçekli projelerde çalışabilecek deneyimli mühendisleri bulmak giderek zorlaşıyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, projelerin ilerleyebilmesi için yeterli uzman kadrosuna erişim sağlamaya çalışıyor.

Şirketler Çözüm Arayışında

İş gücü açığını kapatmak isteyen firmalar, kendi çalışanlarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları, staj imkânları ve sertifika kursları düzenliyor. Ayrıca, yurt dışından uzman transferi de alternatif çözümler arasında yer alıyor. Ancak bu yöntemler uzun vadede sürdürülebilir bir çözüm sunmayabilir.

Eğitim ve İş Gücü Piyasası Arasındaki Uyumsuzluk

Uzmanlar, mevcut eğitim sisteminin sektörlerin taleplerine uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtiyor. Üniversiteler ile sanayi arasında daha güçlü bir iş birliği sağlanarak, mezunların iş dünyasına daha donanımlı şekilde katılması hedeflenmeli. Eğer bu açık kapatılamazsa, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi alanındaki gelişimi sekteye uğrayabilir.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İş Gücü Piyasası Raporu, 2024

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