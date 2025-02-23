70 yıllık kozmetik devi iflas ediyor; Kızı ayda 335 bin TL harcıyorum demişti

Temeli 1960’lı yılların sonunda Adnan Hunca tarafından atılan Hunca Kozmetik A.Ş., 2021 yılında mali darboğaza girdi. Haciz baskısı altında kalan şirket, Hunca Ambalaj Sanayi A.Ş. ile birlikte, şirket ortakları Tunçer Hunca ve Zeynep Hunca adına konkordato talebinde bulundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, alacaklıların bir kısmı, konkordato projesinin tasdikine onay vermediklerini belirtti. 25 Ocak 2024 tarihinde çıkan mahkeme kararına göre, Hunca Kozmetik’in 150 milyon TL’yi bulan borçlarının 48 taksitle ödenmesine karar verildi.

Konkordatodan Feragat

Patronlar Kulisi’nden Ercan Öztürk’ün haberine göre, mahkeme süreci devam ederken, şirket avukatları geçtiğimiz hafta konkordatodan feragat etmek için mahkemeye bir dilekçe sundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, dilekçeyi 10 Şubat 2025’te karara bağladı. Borçlarını kapatan şirketin konkordatodan feragatine karar verildi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

“Konkordato talep edenler Tunçer Hunca, Zeynep Hunca, Hunca Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hunca Kozmetik Sanayii Anonim Şirketi, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi yönünden mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle; konkordato talep edenler vekilinin davadan feragati nedeniyle mahkememizce verilen 25/01/2024 tarihli 2021/510-2024/44 E.K. sayılı konkordato projesinin tasdikine ilişkin kararın kaldırılmasına, kayyımın görevinin sonlandırılmasına karar verildiği hususu ilan edilir.”

Ada'nın Gündem Olması

New York'ta karşılaştığı insanlara ayda ne kadar harcadıklarını soran sosyal medya fenomeni Suleyman Dolaev'in son röportajı kamuoyunda gündem oldu. Uzatılan mikrofona cevap veren bir Türk kadının, ayda 10 bin dolar harcadığını söylemesi dikkat çekti. Hayatı boyunca Londra’da yaşadığını belirten Ada, “Ne iş yapıyorsun?” sorusuna, “Hiçbir şey yapmıyorum, babamın kozmetik şirketi var” cevabını vermişti. Ada'nın babası ise, 2021 yılında grup şirketleri için konkordato kararı isteyen Tuncer Hunca olarak ortaya çıktı.

Miras Davaları ve Aile İlişkileri

Türkiye’nin 65 yıllık kozmetik devi Hunca’nın kurucusu Adnan Hunca, 2017 yılında hayatını kaybetmesinin ardından evlilik dışı ilişkisinden olan Gonca Kalaonra ile Hunca Toyer adlı kızları, mirastan pay alabilmek için erkek kardeşleri Hunç Hunçer Tunca ile Tunçer Tunca ve eşi Zeynep Tunca’ya dava açtı. Gonca Kalaonra ile soy bağını kabul etmek zorunda kalan Adnan Hunca, kızlarından mal kaçırmak amacıyla Sarıyer Bahçeköy’deki iki katlı villa ile iki taşınmaz ve şirketin hisselerini muvazaalı şekilde iki oğluna devretti. Bu arada, Zeynep Hunca, eşi Tunçer Hunca’ya boşanma davası açtı. Mahkeme, Bahçeköy’deki villayı Zeynep Hunca’ya verdi. Bahçeköy’deki villanın 30 Haziran 2010’da devrinin ardından Zeynep Hunca ile Tunçer Hunca yeniden evlendi.