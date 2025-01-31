680.000 TL'ye sıfır SUV! Hyundai Bayon satmaya başladı

ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek engelli bireyler için Hyundai Bayon, 680.000 TL'lik özel bir fiyatla satışa sunuluyor. Bu, yaklaşık olarak aracın normal fiyatından %45 civarında bir indirim anlamına geliyor ve engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir ekonomik avantaj sağlıyor.

ÖTV Muafiyeti ile Araç Alımı

Engelli bireylerin, yalnızca yüzde 90 ve üzerinde engelli olduklarını belgeleyen bir sağlık raporuna sahip olmaları halinde bu indirimden faydalanması mümkün. ÖTV muafiyeti, araç fiyatlarında %40 ila %45 arasında bir indirim sağlıyor. Bu da araç sahipliği hayali kuran engelli vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Finansman Seçenekleri

Hyundai Bayon'un ÖTV muafiyetli fiyat avantajından yararlanarak yeni bir SUV almak isteyenler, ayrıca kredi desteği kullanma imkanı da buluyor. Bu seçenek, araç alımını daha da erişilebilir kılarken, taksitli ödeme planlarıyla bütçeyi zorlamadan araç sahibi olma şansı sunuyor.

Hyundai Bayon’un 680.000 TL'lik fiyatıyla ÖTV muafiyetli alım, engelli bireyler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Bu fırsat, ulaşım ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Hyundai bayilerini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Hyundai Türkiye Resmi Web Sitesi