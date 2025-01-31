GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

680.000 TL'ye sıfır SUV! Hyundai Bayon satmaya başladı

Engelli vatandaşlar için sağlanan özel düzenlemeler, araç alımında büyük bir maliyet avantajı sunuyor. Hyundai, popüler SUV modeli Bayon için ÖTV muafiyeti kapsamında oldukça cazip bir fiyat açıkladı.

680.000 TL'ye sıfır SUV! Hyundai Bayon satmaya başladı

ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek engelli bireyler için Hyundai Bayon, 680.000 TL'lik özel bir fiyatla satışa sunuluyor. Bu, yaklaşık olarak aracın normal fiyatından %45 civarında bir indirim anlamına geliyor ve engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir ekonomik avantaj sağlıyor.

ÖTV Muafiyeti ile Araç Alımı

Engelli bireylerin, yalnızca yüzde 90 ve üzerinde engelli olduklarını belgeleyen bir sağlık raporuna sahip olmaları halinde bu indirimden faydalanması mümkün. ÖTV muafiyeti, araç fiyatlarında %40 ila %45 arasında bir indirim sağlıyor. Bu da araç sahipliği hayali kuran engelli vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Finansman Seçenekleri

Hyundai Bayon'un ÖTV muafiyetli fiyat avantajından yararlanarak yeni bir SUV almak isteyenler, ayrıca kredi desteği kullanma imkanı da buluyor. Bu seçenek, araç alımını daha da erişilebilir kılarken, taksitli ödeme planlarıyla bütçeyi zorlamadan araç sahibi olma şansı sunuyor.

Hyundai Bayon’un 680.000 TL'lik fiyatıyla ÖTV muafiyetli alım, engelli bireyler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Bu fırsat, ulaşım ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Hyundai bayilerini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Hyundai Türkiye Resmi Web Sitesi

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz
Ziraat Bankası 28.000 TL taksitle 5 milyon TL kredi veriyor Ziraat Bankası 28.000 TL taksitle 5 milyon TL kredi veriyor
SGK girişiniz 1992, 1995, 2001, 2005 mi? İşte emekli olacağınız tarih SGK girişiniz 1992, 1995, 2001, 2005 mi? İşte emekli olacağınız tarih
EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor
Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı
Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor! Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!
SON HABERLER
Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor! Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor!
A101'den yüzde 21 indirim müjdesi; Yoğurt, peynir, süt, yumurta A101'den yüzde 21 indirim müjdesi; Yoğurt, peynir, süt, yumurta
Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor! Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!
Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı
Kızıl Goncalar'ın Naim'i şaşırttı; Boşanma nedeni ortaya çıktı! Kızıl Goncalar'ın Naim'i şaşırttı; Boşanma nedeni ortaya çıktı!
EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor
Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü
Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?