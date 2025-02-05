GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

66 yaşındaki adamın dramı sosyal medyayı salladı!

Aydın’ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’nda yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir olay, duyarlı vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekti.

66 yaşındaki adamın dramı sosyal medyayı salladı!

Yaşlı bir adamın yere dökülen erzakları toplamak için çaresizce uğraşması, izleyenleri derinden etkiledi. Olayın en üzücü yanı ise çevredeki insanların hiçbir şekilde yardım etmemesiydi.

📌 Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Aydın Valiliği harekete geçti.

Görüntülerdeki Kişi Tespit Edildi

📍 Valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı.

📍 Ekipler, yaşlı adamın adının Maksut Yüzer (66) olduğunu tespit etti.

📍 Sokakta yaşadığı ve kendini ifade etmekte güçlük çektiği anlaşıldı.

🚨 Olayın duyulmasının ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yüzer’in bakım altına alınması için talimat verdi.

Özel Bakım Merkezine Yerleştirildi

👥 Sosyal hizmet ekipleri tarafından koruma altına alınan Maksut Yüzer, Aydın Kuşadası ilçesindeki özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

💙 Artık güvenli bir ortamda yaşayacak ve gerekli bakımı alacak.

Bu gelişme, sosyal medyanın gücünü ve yetkililerin duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Olayın yayılmasıyla birlikte, sosyal medya kullanıcıları hem yaşlı adamın zor durumuna üzüldü hem de yetkililerin hızlı müdahalesini takdir etti. İşte bazı yorumlar:

💬 “Helal olsun o valiliğe. Bu görüntü beni çok üzmüştü. Yoldan geçen kimse yardım etmedi adama. Japonya'da olsa en az 8-10 kişi hemen yardım etmeye koşardı.”

💬 “İyi insanlar iyi ki varlar. Ve sosyal medyanın gücü işte burada.”

💬 “Keşke birbirimize yardım etmek zorunda kalmasak.”

💬 “Hiç kimse yardım etmedi, şaka gibi…”

ÇOK OKUNAN HABERLER
66 yaşındaki adamın dramı sosyal medyayı salladı! 66 yaşındaki adamın dramı sosyal medyayı salladı!
İstanbul'da yarın 6 Şubat okullar tatil mi? Valilik- MEB açıklaması İstanbul'da yarın 6 Şubat okullar tatil mi? Valilik- MEB açıklaması
6 Şubat Perşembe yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler 6 Şubat Perşembe yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler
SON HABERLER
6 Şubat Perşembe yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler 6 Şubat Perşembe yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler
66 yaşındaki adamın dramı sosyal medyayı salladı! 66 yaşındaki adamın dramı sosyal medyayı salladı!
İstanbul'da yarın 6 Şubat okullar tatil mi? Valilik- MEB açıklaması İstanbul'da yarın 6 Şubat okullar tatil mi? Valilik- MEB açıklaması
400 deprem oldu! Herkes kaçıyor 400 deprem oldu! Herkes kaçıyor
Milli Boksör Yavuz Özden kimdir? Cami'de felç etti Milli Boksör Yavuz Özden kimdir? Cami'de felç etti
Teğmenlerin ihraç kararının nedeni açıklandı Teğmenlerin ihraç kararının nedeni açıklandı
Ev hanımları şak diye emekli olacak; Çalışmadan 15 bin TL alın Ev hanımları şak diye emekli olacak; Çalışmadan 15 bin TL alın
Gönül Dağı'ndan evlere şenlik gelişme; Büyük sır çıkıyor Gönül Dağı'ndan evlere şenlik gelişme; Büyük sır çıkıyor