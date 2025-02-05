66 yaşındaki adamın dramı sosyal medyayı salladı!

Yaşlı bir adamın yere dökülen erzakları toplamak için çaresizce uğraşması, izleyenleri derinden etkiledi. Olayın en üzücü yanı ise çevredeki insanların hiçbir şekilde yardım etmemesiydi.

📌 Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Aydın Valiliği harekete geçti.

Görüntülerdeki Kişi Tespit Edildi

📍 Valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı.

📍 Ekipler, yaşlı adamın adının Maksut Yüzer (66) olduğunu tespit etti.

📍 Sokakta yaşadığı ve kendini ifade etmekte güçlük çektiği anlaşıldı.

🚨 Olayın duyulmasının ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yüzer’in bakım altına alınması için talimat verdi.

Özel Bakım Merkezine Yerleştirildi

👥 Sosyal hizmet ekipleri tarafından koruma altına alınan Maksut Yüzer, Aydın Kuşadası ilçesindeki özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

💙 Artık güvenli bir ortamda yaşayacak ve gerekli bakımı alacak.

Bu gelişme, sosyal medyanın gücünü ve yetkililerin duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Olayın yayılmasıyla birlikte, sosyal medya kullanıcıları hem yaşlı adamın zor durumuna üzüldü hem de yetkililerin hızlı müdahalesini takdir etti. İşte bazı yorumlar:

💬 “Helal olsun o valiliğe. Bu görüntü beni çok üzmüştü. Yoldan geçen kimse yardım etmedi adama. Japonya'da olsa en az 8-10 kişi hemen yardım etmeye koşardı.”

💬 “İyi insanlar iyi ki varlar. Ve sosyal medyanın gücü işte burada.”

💬 “Keşke birbirimize yardım etmek zorunda kalmasak.”

💬 “Hiç kimse yardım etmedi, şaka gibi…”