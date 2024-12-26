GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

65 cm kar geliyor! Kapıya dayandı! Şimdi yandık

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye yeni bir hava sistemi etkisine giriyor.

65 cm kar geliyor! Kapıya dayandı! Şimdi yandık

"ELENA Alçak Basınç Sistemi" adı verilen bu sistem, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağışlara neden olacak. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 65 santimetreyi bulabileceği belirtiliyor. İşte detaylar…

ELENA Alçak Basınç Sistemi Nedir?

ELENA, Girit merkezli bir alçak basınç sistemi olarak tanımlanıyor. Akdeniz’in sıcak sularını buharlaştıran bu sistem, nemi Türkiye’nin batı ve güney kıyılarına taşıyor. Özellikle Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlara ve Toros Dağları gibi yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına yol açıyor.

65 cm kar geliyor! Kapıya dayandı! Şimdi yandık

Yoğun Yağış ve Kar Yağışı Beklenen Bölgeler

Muğla: Sağanak yağışlar etkili olacak.

Antalya: Yoğun sağanak yağmur bekleniyor.

Mersin: Şiddetli yağışlarla birlikte yer yer su baskınlarına karşı tedbir alınması gerekiyor.

Toroslar: Kar kalınlığının 65 santimetreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Hava Durumu Uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, 11 ilde etkili olacak bu sistem, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Özellikle dağlık alanlara seyahat edecek vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

ELENA Sistemi Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek?

Yoğun Nem ve Yağış: ELENA, Akdeniz üzerinden Türkiye’ye yoğun nem taşıyarak özellikle kıyı bölgelerde sağanak yağışlara neden olacak.

Kar Yağışı: Dağlık bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı etkili olacak. Toroslar’da kar kalınlığı 65 santimetreyi bulabilir.

Soğuk Hava: Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar birkaç derece düşecek.
Vatandaşlara Uyarılar

Su Baskınlarına Karşı Dikkat: Sağanak yağış nedeniyle sel riski taşıyan bölgelerde tedbir alınmalı.

Zincir ve Lastik Kontrolü: Yoğun kar beklenen bölgelerde araç sürücüleri hazırlıklı olmalı.

Seyahat Planları: Zorlu hava koşulları nedeniyle bölgelere yapılacak seyahatler ertelenebilir.

Kaynak: Meteoroloji 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor