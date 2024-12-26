65 cm kar geliyor! Kapıya dayandı! Şimdi yandık

"ELENA Alçak Basınç Sistemi" adı verilen bu sistem, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağışlara neden olacak. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 65 santimetreyi bulabileceği belirtiliyor. İşte detaylar…

ELENA Alçak Basınç Sistemi Nedir?

ELENA, Girit merkezli bir alçak basınç sistemi olarak tanımlanıyor. Akdeniz’in sıcak sularını buharlaştıran bu sistem, nemi Türkiye’nin batı ve güney kıyılarına taşıyor. Özellikle Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlara ve Toros Dağları gibi yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına yol açıyor.

Yoğun Yağış ve Kar Yağışı Beklenen Bölgeler

Muğla: Sağanak yağışlar etkili olacak.



Antalya: Yoğun sağanak yağmur bekleniyor.

Mersin: Şiddetli yağışlarla birlikte yer yer su baskınlarına karşı tedbir alınması gerekiyor.

Toroslar: Kar kalınlığının 65 santimetreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Hava Durumu Uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, 11 ilde etkili olacak bu sistem, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Özellikle dağlık alanlara seyahat edecek vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

ELENA Sistemi Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek?

Yoğun Nem ve Yağış: ELENA, Akdeniz üzerinden Türkiye’ye yoğun nem taşıyarak özellikle kıyı bölgelerde sağanak yağışlara neden olacak.

Kar Yağışı: Dağlık bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı etkili olacak. Toroslar’da kar kalınlığı 65 santimetreyi bulabilir.

Soğuk Hava: Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar birkaç derece düşecek.

Vatandaşlara Uyarılar

Su Baskınlarına Karşı Dikkat: Sağanak yağış nedeniyle sel riski taşıyan bölgelerde tedbir alınmalı.

Zincir ve Lastik Kontrolü: Yoğun kar beklenen bölgelerde araç sürücüleri hazırlıklı olmalı.

Seyahat Planları: Zorlu hava koşulları nedeniyle bölgelere yapılacak seyahatler ertelenebilir.

Kaynak: Meteoroloji