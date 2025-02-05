6 Şubat Perşembe yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayalı olarak, kar yağışının etkili olduğu illerde ulaşım ve güvenlik konularında alınan önlemler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili yerel yönetimler tarafından yapılan açıklamalar titizlikle değerlendirilmelidir.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava, yüksek kesimler ve iç bölgelerde beyaz örtünün oluşmasına neden olmaktadır. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki kar yağışlarının yoğunluğu, ulaşımda aksamalara ve güvenlik risklerine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

Bazı illerde ve ilçelerde, kar yağışının etkili olması nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında 1 veya 2 gün süreyle ara verilmiş olup, bu uygulamalar yerel şartlara göre düzenlenmiştir. Örneğin; geçtiğimiz günlerde Konya’nın Hadim ve Güneysınır ilçeleri ile Nevşehir’de taşımalı eğitim uygulaması devreye alınmıştır. Ayrıca, Giresun’un Alucra ilçesi ve Şebinkarahisar’da benzer kararlar uygulanmıştır.

6 Şubat Perşembe yarın okullar tatil mi?

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat Perşembe günü için henüz ülke genelinde uygulanacak tek tip bir kar tatili kararı açıklanmamıştır. Yetkili kurumlar, hava koşullarının seyri ve ulaşımın güvenliği konularında gelişmeleri yakından takip ederek, gerek duyulması halinde ek önlemlerin devreye sokulacağını belirtmektedir.

Meteoroloji ve eğitim yetkilileri, hava koşullarının bölgeler arasında farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. Resmi açıklamalar neticesinde, yerel müdürlüklerin ve il özel idarelerinin aldığı kararlar, ilgili bölgelerdeki eğitim-öğretim uygulamalarını doğrudan etkileyecektir. Vatandaşlar ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve yerel yönetimlerin duyurularını takip etmeleri konusunda bilgilendirilmelidir.