5.2 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı

AFAD son depremler listesine göre saat 19.29'da Akdeniz'de 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 11.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşansa da can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.