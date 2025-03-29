50.000 TL indirim! Göz kamaştıran SUV Opel Mokka için özel kampanya!

Şirket, kampanya şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutarken, alıcılar için iki farklı finansman seçeneği öne çıkıyor:

Kredi Kullanımında Avantaj: 150.000 TL’lik ödeme imkanı, 12 ay boyunca %0 faiz seçeneği ile değerlendirilebiliyor.

Kredi Kullanmayanlara Nakit İndirim: Kredi tercih edilmeyen durumlarda 40.000 TL nakit indirim uygulanıyor.

Teknik Özellikler ve Donanım Seçenekleri

Yeni Mokka’nın 1.2 litrelik motoru ile 130 HP üretebilme kapasitesi, AT8 Edition GS donanım seviyesi kapsamında sunuluyor. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları ise segmentteki konumunu yansıtacak nitelikte belirlenmiş olup, çeşitli opsiyon ve donanım paketleri ile geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor:

Standart Donanım: 1.709.900 TL fiyat etiketiyle sunulan modelde, metallic renk ve siyah tavan gibi detaylar yer alıyor.

Gelişmiş Konfigürasyon: 1.836.900 TL değerindeki versiyonda tüm donanım paketlerinin yanı sıra Bold Pack seçeneği de bulunuyor.

Alternatif Opsiyonlar: 1.758.900 TL tavsiye edilen diğer seçeneklerde, grafik gri (özel renk) uygulaması gibi premium detaylar öne çıkıyor.

Kaynak: Fiyat listesi için tıklayınız