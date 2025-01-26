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5 gün sonra başlıyor; 60 yaş üstü para ödemeyecek

2025 yılı itibarıyla, çeşitli belediyeler 60 yaş üstü vatandaşlar için yeni ve sevindirici hizmetler sunmaya devam ediyor.

5 gün sonra başlıyor; 60 yaş üstü para ödemeyecek

Ücretsiz spor hizmetlerinden destek ödemelerine kadar birçok yenilik, bu yaş grubu için sağlanırken, 1 Şubat'tan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulacak yepyeni bir imkan da devreye giriyor.

İzmir, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için "3. Yaş Üniversitesi" adında bir proje başlatıyor. Bu proje, yaşlıların sosyal hayata daha fazla katılım göstererek, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlıyor. Yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak sunulan bu ücretsiz eğitim fırsatı, İzmir'de yaşayan 500 binden fazla 60 yaş üstü vatandaşı kapsayacak.

Yaşlıların Sosyal Katılımını Artırmayı Hedefliyor

"İleri Yaş İzmir Eylem Planı" çerçevesinde başlatılacak bu proje, yalnızca eğitim sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşlıların toplumdan soyutlanmalarını engellemeyi ve daha üretken bir yaşam sürmelerini sağlamayı amaçlıyor. Gönüllü akademisyenlerin rehberliğinde haftada iki gün, toplamda altı saatlik derslerle sunulacak olan eğitimler, katılımcıların zihinsel ve fiziksel açıdan aktif kalmalarına olanak tanıyacak.

Bu program aynı zamanda yaşlıların yeni arkadaşlıklar kurmalarını, sosyal çevrelerini genişletmelerini sağlayarak, etkileşimde bulunmalarına katkıda bulunuyor.

Çeşitli Eğitim Seçenekleri

"Yaş Üniversitesi" kapsamında, katılımcılara çok farklı alanlarda eğitimler sunulacak. Sağlıklı yaşlanma, yaşlılıkta sık görülen hastalıklar, psikoloji, hukuk, tarih, arkeoloji ve iletişim gibi teorik derslerin yanı sıra, fizik tedavi, evde bakım, bahçe bitkileri gibi pratik dersler de verilecek.

Ayrıca, erkekler için örgü, kadınlar için küçük tamirat gibi pratik beceri eğitimleri, Türk Halk ve Sanat Müziği koroları, halk dansları, psiko drama ve yoga gibi uygulamalı derslerle katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel açıdan gelişmesi sağlanacak.

Yaşlılara Yönelik Katkılar ve Sosyal Fayda

Bu proje, yaşlıların yalnızca eğitim almasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onların toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılmalarını teşvik edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmet, 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Toplumun her yaştan bireyiyle etkileşimde bulunarak, yaşlıların yalnızlıklarını azaltmak ve onları daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmek, projenin en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

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