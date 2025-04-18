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5 dakikada geliriz' diyen Yunan'a Türkiye'den hadi gel diyen cevap

Yunanistan Genelkurmay Başkanı’nın Türkiye’ye yönelik “5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız” şeklindeki açıklamaları, Ankara’da ciddiye alınmadı.

5 dakikada geliriz' diyen Yunan'a Türkiye'den hadi gel diyen cevap

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bu tür çıkışların gerçeklikle bağdaşmadığını belirterek, net bir şekilde tepki gösterdi: “Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin.”

🌊 Ege ve Doğu Akdeniz’de Gerilim Yükselirken Türkiye Tavrını Netleştirdi

MSB kaynakları, Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan "Deniz Mekânsal Planlaması"na da değindi. Planın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde tek taraflı, hukuki temelden yoksun ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladılar.

“Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır.”
Açıklamada, Türkiye'nin bölgede barıştan yana olduğu fakat “Mavi Vatan” doktrini çerçevesinde deniz yetki alanlarındaki her türlü hakkını azimle korumaya devam edeceği ifade edildi.


⚖️ “Uluslararası Hukuk Dışına Çıkan Adımlar Kabul Edilemez”

Türkiye, deniz yetki alanı paylaşımının adil ve hakkaniyetli bir zeminde çözülmesini savunuyor. Ancak Yunanistan'ın mevcut planlarının ve açıklamalarının, Türk tarafının haklarını hiçe saydığı açıkça dile getirildi.

“Mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden tek taraflı tasarruflar, ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmaz.”

🛰️ Türkiye Sahada ve Masada Gücünü Korumakta Kararlı

MSB kaynakları, bölgede yaşanacak her türlü gelişmeye karşı Türkiye’nin hazır olduğunu vurguladı:

“Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerekli görülen tedbirleri ise gecikmeksizin alıyoruz.” Bu kararlı duruş, yalnızca askeri değil, aynı zamanda diplomatik alanlarda da Türkiye’nin proaktif stratejilerle hareket ettiğini gösteriyor.

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