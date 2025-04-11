4+4 merdiven geldi; 12 Nisan 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Evini yenilemek, bakım-onarım işleri için malzeme almak ya da mutfak ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılamak isteyenler için bu hafta ŞOK’ta cazip fırsatlar var. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı güncel kataloğu sizler için derledik.



İnşaat ve Ev Bakım Ürünlerinde Fırsatlar

Polisan Quartz İç Cephe Boyası (10 kg): 399 TL

4+4 Alüminyum Merdiven: 849 TL

4+1 Merdiven: 749 TL

3+1 Merdiven: 599 TL





Rulo ve Fırça Seçenekleri

20 cm Saplı Rulo: 69,95 TL

10 cm Saplı Rulo: 34,95 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça (2 numara): 24,95 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça (2,5 numara): 29,95 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça (3 numara): 34,95 TL





Yapıştırıcı ve Bant Çeşitleri

WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey (150 ml): 159 TL

Pattex Japon Yapıştırıcı (3 gr): 39,95 TL

Paketleme Bandı: 32,50 TL

Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı: 49,95 TL

Çift Taraflı Köpük Bant: 19,95 TL

Nano Bant (Magic Tape): 29,95 TL

Duct Tape - Tamir Bandı: 24,95 TL

Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı: 19,95 TL

Hazır Ebat Montaj Bandı: 19,95 TL



Banyo & Elektrik Gereçleri

5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti: 169 TL

Turbo Pervaneli Krom El Duşu: 169 TL

4 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti: 75 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu: 50 TL

Nilson Topraklı Grup Priz: 199 TL

Yapışkanlı Gider Filtresi: 29,95 TL

Banyo ve Mutfak Sızdırmazlık Bandı: 69,95 TL

Merdiven Kaydırmazlık Bandı: 89,95 TL

Magnet Bandı: 49,95 TL

Çift Taraflı Halı Bandı (Bez): 29,95 TL

Keçe Çeşitleri: 29,95 TL





75 TL Üzeri Alışverişlerde Geçerli Ekstra Ürünler

Signal White Now Gold Diş Macunu (75 ml): 75 TL

Ülker Cocostar Atıştırmalık (154 gr): 39 TL

Superfresh Süperton Ayçiçek Yağlı (3x75 gr): 90 TL

Pril Sirke Etkili Sıvı Deterjan (1100 ml): 65 TL

Privacy Deodorant Çeşitleri (200 ml): 99 TL