40 yıllık usta açıkladı; Bu arabaları asla almayın

TikTok’ta milyonlarca takipçiye ulaşan Kilmer, prestijli markaların bazı modellerinin kullanıcıya yüksek masraflar çıkarabileceğini açıkladı. Ünlü mekaniker, BMW, Jaguar Land Rover, Volvo, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi markalar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Kilmer’ın, "Kesinlikle uzak durun" dediği araçlar ve nedenleri!

Otomotiv dünyasında 55 yılı aşkın deneyimiyle bir otorite kabul edilen tamir ustası Scotty Kilmer, yeni araç almayı düşünenler için çarpıcı uyarılarda bulundu. TikTok’ta milyonlarca takipçiye ulaşan Kilmer, özellikle lüks segmentteki bazı araçların sadece marka prestiji uğruna yüksek maliyetler doğurduğunu ve uzun vadede ciddi tamir masraflarıyla karşılaşılabileceğini vurguladı.

Kilmer’ın Eleştirdiği Markalar:

🔹 BMW:

Kilmer, BMW'yi "Büyük Para Çarçur Edici" (Big Money Waster) olarak nitelendirerek, bu araçların statü amacıyla alınmasına rağmen güvenilirlik açısından hayal kırıklığı yaşatabileceğini belirtti.

🔹 Jaguar Land Rover:

Yüksek alım fiyatlarının yanı sıra bakım ve tamir maliyetlerinin de çok yüksek olduğuna dikkat çeken Kilmer, bu markalara sahip olmanın ağır ekonomik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

🔹 Mercedes-Benz:

Kilmer, Mercedes-Benz'in sürüş keyfi sunduğunu kabul etmekle birlikte, özellikle bakım ve yedek parça maliyetlerinin ciddi bir yük oluşturabileceği konusunda uyardı. Lexus gibi markaların uzun vadede daha ekonomik olduğunu belirtti.

🔹 Volvo:

Volvo’nun sağlam yapısına rağmen, Çinli bir firma tarafından satın alındıktan sonra bazı modellerin beklenenden fazla bakım masrafı çıkarabileceğini ifade etti.

🔹 Volkswagen:

Eskiden sağlamlığıyla öne çıkan Volkswagen’in günümüzde aynı dayanıklılığı sunmadığını belirten Kilmer, özellikle yeni modellerde teknik sorunlara bağlı ek masrafların ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Elektrikli Araçlara da Dikkat!

Kilmer, elektrikli araçların “sıfır emisyon” vaadinin tam bir illüzyon olduğunu savundu. Batarya üretimi ve imhasının ciddi çevresel etkileri olduğunu belirten usta tamirci, ayrıca batarya değişim maliyetlerinin kullanıcılar için büyük bir ekonomik yük oluşturabileceğini dile getirdi.