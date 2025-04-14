4 gramı 1 gram altın değerinde: Dünyanın en pahalı baharatı oldu

Tamamen el işçiliğiyle toplanan bu nadir çiçek, kilogram başına 600 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Öyle ki, 4 gram safran neredeyse 1 gram altınla aynı değere sahip. 💰



🌼 Her Çiçekten Sadece 3 Kıl Çıkıyor

Safran aslında bir çiçek. Her çiçekten yalnızca 3 adet safran kılı elde edilebiliyor. Bu da, 1 kilo safran üretmek için yaklaşık 150 bin çiçek ve 450 bin kıl gerektiği anlamına geliyor. Bu kadar yoğun iş gücü, safranı yalnızca değerli değil, aynı zamanda stratejik bir ürün hâline getiriyor.

📌 Yılda yalnızca 1 kez hasat edilebilen safran, İran, İspanya ve Yunanistan gibi sınırlı bölgelerde yetiştiriliyor.



🧪 Gıdadan İlaç Sanayine Kadar Kullanım Alanı Geniş

Sadece baharat olarak değil, gıda, boya ve ilaç sanayisinde de yaygın olarak kullanılan safran, gramlarla satılmasına rağmen büyük işlevler üstleniyor. Birkaç gramı bile kilolarca ürüne renk ve aroma katabiliyor.



⚠️ Taklit Ürünlere Dikkat!

Gıda Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, piyasada sahte safran tehlikesine dikkat çekiyor. Mısır püskülü, Hindistan cevizi ipliği, hatta at kılının boyanarak safran diye satıldığını belirten Manavoğlu, “Gerçek safranı 500-1000 TL’ye bulmak imkânsız,” diyor. 👀