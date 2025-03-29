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30 Mart 2025 bayram namazı saatleri; İşte Diyanet il il bayram namazı saatleri

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı, yarın (30 Mart 2025) başlıyor. Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte tüm İslam dünyasında bayram coşkusu yaşanacak.

30 Mart 2025 bayram namazı saatleri; İşte Diyanet il il bayram namazı saatleri

İşte Türkiye ve dünyadaki bayram namazı saatleri

1. Ramazan Bayramı Namaz Saatleri (Türkiye Geneli)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı illere göre bayram namazı vakitleri:

En Erken ve En Geç Namaz Saatleri

En erken: 06.22 - Iğdır

En geç: 07.32 - Edirne, Çanakkale

Büyükşehirlerde Namaz Saatleri

İstanbul: 07.22

Ankara: 07.07

İzmir: 07.30

Bursa: 07.22

Antalya: 07.16

Adana: 06.57

Gaziantep: 06.49

Konya: 07.08

Dünya Genelinde Önemli Şehirlerde Namaz Saatleri

Mekke: 06.41

Medine: 06.41

Kudüs: 05.58

Gazze: 06.01

Saraybosna: 07.04

Lefkoşa: 07.04

🔹 Not: Namaz saatleri, güneşin doğuşuna göre belirlendiğinden şehirler arasında farklılık gösterir.

Ramazan Bayramı’nın Anlamı ve Önemi

Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr), İslam dininde oruç ayı Ramazan’ın bitişini ve şükür günlerinin başlangıcını simgeler.

Bayramın 3 Temel Özelliği:

Fitre (Fıtır Sadakası): Fakirlere verilmesi farz olan yardım.

Bayram Namazı: Cemaatle kılınan ve vacip olan bir ibadet.

Aile ve Toplumsal Dayanışma: Akraba ziyaretleri, çocuklara bayram harçlığı, tatlı ikramları gibi gelenekler.

Bayramda Dikkat Edilmesi Gerekenler

✅ Fitre ve Zekat: Fakirlerin bayram sevincine ortak olmak için son gün (9 Nisan akşamına kadar) verilebilir.

✅ Bayram Namazı: Cemaatle kılınır, 2 rekattır ve hutbe okunur.

✅ Bayramlaşma: Aile büyükleri aranarak, uzaktaki sevdiklerle görüntülü konuşma yapılabilir.

🌙 "Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Hayırlara vesile olsun."

🔹 Kaynak ve Detaylı bilgi için: Diyanet İşleri Başkanlığı veya e-Devlet üzerinden namaz saatlerini kontrol edebilirsiniz.

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