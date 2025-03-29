30 Mart 2025 bayram namazı saatleri; İşte Diyanet il il bayram namazı saatleri

İşte Türkiye ve dünyadaki bayram namazı saatleri

1. Ramazan Bayramı Namaz Saatleri (Türkiye Geneli)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı illere göre bayram namazı vakitleri:

En Erken ve En Geç Namaz Saatleri

En erken: 06.22 - Iğdır

En geç: 07.32 - Edirne, Çanakkale

Büyükşehirlerde Namaz Saatleri

İstanbul: 07.22

Ankara: 07.07

İzmir: 07.30

Bursa: 07.22

Antalya: 07.16

Adana: 06.57

Gaziantep: 06.49

Konya: 07.08

Dünya Genelinde Önemli Şehirlerde Namaz Saatleri

Mekke: 06.41

Medine: 06.41

Kudüs: 05.58

Gazze: 06.01

Saraybosna: 07.04

Lefkoşa: 07.04

🔹 Not: Namaz saatleri, güneşin doğuşuna göre belirlendiğinden şehirler arasında farklılık gösterir.

Ramazan Bayramı’nın Anlamı ve Önemi

Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr), İslam dininde oruç ayı Ramazan’ın bitişini ve şükür günlerinin başlangıcını simgeler.

Bayramın 3 Temel Özelliği:

Fitre (Fıtır Sadakası): Fakirlere verilmesi farz olan yardım.

Bayram Namazı: Cemaatle kılınan ve vacip olan bir ibadet.

Aile ve Toplumsal Dayanışma: Akraba ziyaretleri, çocuklara bayram harçlığı, tatlı ikramları gibi gelenekler.

Bayramda Dikkat Edilmesi Gerekenler

✅ Fitre ve Zekat: Fakirlerin bayram sevincine ortak olmak için son gün (9 Nisan akşamına kadar) verilebilir.

✅ Bayram Namazı: Cemaatle kılınır, 2 rekattır ve hutbe okunur.

✅ Bayramlaşma: Aile büyükleri aranarak, uzaktaki sevdiklerle görüntülü konuşma yapılabilir.

🌙 "Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Hayırlara vesile olsun."

🔹 Kaynak ve Detaylı bilgi için: Diyanet İşleri Başkanlığı veya e-Devlet üzerinden namaz saatlerini kontrol edebilirsiniz.