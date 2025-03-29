30 Mart 2025 bayram namazı saatleri; İşte Diyanet il il bayram namazı saatleri

İşte Türkiye ve dünyadaki bayram namazı saatleri
1. Ramazan Bayramı Namaz Saatleri (Türkiye Geneli)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı illere göre bayram namazı vakitleri:
En Erken ve En Geç Namaz Saatleri
En erken: 06.22 - Iğdır
En geç: 07.32 - Edirne, Çanakkale
Büyükşehirlerde Namaz Saatleri
İstanbul: 07.22
Ankara: 07.07
İzmir: 07.30
Bursa: 07.22
Antalya: 07.16
Adana: 06.57
Gaziantep: 06.49
Konya: 07.08
Dünya Genelinde Önemli Şehirlerde Namaz Saatleri
Mekke: 06.41
Medine: 06.41
Kudüs: 05.58
Gazze: 06.01
Saraybosna: 07.04
Lefkoşa: 07.04
🔹 Not: Namaz saatleri, güneşin doğuşuna göre belirlendiğinden şehirler arasında farklılık gösterir.
Ramazan Bayramı’nın Anlamı ve Önemi
Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr), İslam dininde oruç ayı Ramazan’ın bitişini ve şükür günlerinin başlangıcını simgeler.
Bayramın 3 Temel Özelliği:
Fitre (Fıtır Sadakası): Fakirlere verilmesi farz olan yardım.
Bayram Namazı: Cemaatle kılınan ve vacip olan bir ibadet.
Aile ve Toplumsal Dayanışma: Akraba ziyaretleri, çocuklara bayram harçlığı, tatlı ikramları gibi gelenekler.
Bayramda Dikkat Edilmesi Gerekenler
✅ Fitre ve Zekat: Fakirlerin bayram sevincine ortak olmak için son gün (9 Nisan akşamına kadar) verilebilir.
✅ Bayram Namazı: Cemaatle kılınır, 2 rekattır ve hutbe okunur.
✅ Bayramlaşma: Aile büyükleri aranarak, uzaktaki sevdiklerle görüntülü konuşma yapılabilir.
🌙 "Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Hayırlara vesile olsun."
🔹 Kaynak ve Detaylı bilgi için: Diyanet İşleri Başkanlığı veya e-Devlet üzerinden namaz saatlerini kontrol edebilirsiniz.