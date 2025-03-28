GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Tapunuz varsa hemen bakın evinizi kaybedebilirsiniz Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

3. dalgayı yiyoruz; İstanbul'a Mali'den giriş yaptı! Sakın bunları yapmayın

Mali bölgesinden gelen üçüncü dalga çöl tozları, İstanbul’a giriş yaptı.

3. dalgayı yiyoruz; İstanbul'a Mali'den giriş yaptı! Sakın bunları yapmayın

Uzmanların uyarısına göre, tozların yoğunluğu nedeniyle araçların camlarını silmek veya yıkamak gereksiz olabilir; çünkü bu durum, mevcut toz yükünü daha da yayabilir. Vatandaşların, pazara kadar sürecek olan bu durum karşısında tedbirli olmaları, özellikle temizlik ve bakım işlemlerinde dikkatli davranmaları önemle bildiriliyor.

Çöl Tozu Nedir?

Çöl tozu, genellikle çöllerden rüzgarla taşınan, ince toprak ve mineral parçacıklarından oluşan havadaki ince partiküllerdir. Bu partiküller, çöl ikliminin kurak ve rüzgarlı şartları altında kolaylıkla havalanarak uzun mesafelere taşınabilir. Çöl tozu, atmosferde yoğunlaştığında görüş mesafesini azaltabilir, solunum yollarını etkileyebilir ve çevre sağlığında olumsuz etkilere yol açabilir.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi / Hava Forum

ÇOK OKUNAN HABERLER
Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı
EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi
Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği
Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi
Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi
Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek
SON HABERLER
TOGG gemileri yaktı; T10F modelini cüzdanınızdan para çıkmadan alacaksınız TOGG gemileri yaktı; T10F modelini cüzdanınızdan para çıkmadan alacaksınız
Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı
Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım
Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor?
Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi
Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz
Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat
Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz