3. dalgayı yiyoruz; İstanbul'a Mali'den giriş yaptı! Sakın bunları yapmayın

Uzmanların uyarısına göre, tozların yoğunluğu nedeniyle araçların camlarını silmek veya yıkamak gereksiz olabilir; çünkü bu durum, mevcut toz yükünü daha da yayabilir. Vatandaşların, pazara kadar sürecek olan bu durum karşısında tedbirli olmaları, özellikle temizlik ve bakım işlemlerinde dikkatli davranmaları önemle bildiriliyor.

Çöl Tozu Nedir?

Çöl tozu, genellikle çöllerden rüzgarla taşınan, ince toprak ve mineral parçacıklarından oluşan havadaki ince partiküllerdir. Bu partiküller, çöl ikliminin kurak ve rüzgarlı şartları altında kolaylıkla havalanarak uzun mesafelere taşınabilir. Çöl tozu, atmosferde yoğunlaştığında görüş mesafesini azaltabilir, solunum yollarını etkileyebilir ve çevre sağlığında olumsuz etkilere yol açabilir.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi / Hava Forum