25.000 öğretmen atamasında en çok atama olacak branşlar

2025 yılı eğitim camiası için umut dolu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla öğretmen adaylarını sevindiren bir müjde verdi. 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen atanacak. Atamalar 2024 KPSS puanıyla gerçekleştirilecek. En çok atama yapılacak branşlar ise netleşmeye başladı. İşte detaylar… 👇

🧑‍🏫 2024 KPSS Puanıyla 15 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla yapılacak 15 bin öğretmen atamasına dair hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Atamaların branş bazında kontenjanları 18 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.



📌 Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden Net Rakam Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

“Eğitim, bizim öncelikli alanımız. Bu kapsamda, biri öğretmen yetiştirme sistemi olan Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak 10 bin kişiyle birlikte toplamda 25 bin yeni öğretmeni eğitim sistemimize kazandıracağız.”





🔍 En Fazla Atama Yapılacak Branşlar Belli Oldu

Eğitim kaynaklarına ve Memurlar Net’in edindiği bilgilere göre, 15 bin kişilik kontenjan içinde en yüksek alım yapılacak branşlar şunlar olacak:

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Bu branşlar, mevcut öğretmen ihtiyacı doğrultusunda öncelikli olarak belirlendi. Özellikle özel eğitim ve okul öncesi alanlarında ciddi personel açığı bulunuyor.



📅 Başvuru Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Branş bazında kontenjanların açıklanmasının ardından, öğretmen adayları için başvuru süreci de netleşecek. Ön başvuruların Nisan ayı sonunda başlaması, tercihlerin ise Mayıs ortasında alınması bekleniyor.



🏫 Milli Eğitim Akademisi Nedir?

Atanacak 10 bin öğretmenin, doğrudan göreve başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacağı belirtildi. Bu eğitim, yeni öğretmenlerin mesleki donanımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Akademi eğitimi, adaylar için zorunlu ve MEB’e bağlı bir sistem olarak işliyor.

🔗 Kaynak: Güncel gelişmeleri ve branş dağılımı duyurusunu takip etmek için Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz.