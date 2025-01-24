25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları

Meclis'e sunulan Hurda Araç ÖTV indirimi yasası, özellikle eski araçları hurdaya vererek Türkiye'de üretilen yeni otomobilleri ÖTV ödemeden almak isteyen vatandaşlara büyük avantajlar sunuyor. Bu düzenleme, 2019’da yürürlüğe giren hurda teşvikinin bir devamı olarak, çevreyi koruma ve yerli üretimi teşvik etme amacını güdüyor.

Hurda Araç ÖTV Teşviki Nedir?

Hurda Araç ÖTV teşviki, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerinin, eski araçlarını geri dönüşüme vererek, Türkiye’de üretilen yeni otomobilleri ÖTV ödemeden alma fırsatını sunuyor. Bu düzenleme ile çevreye zarar veren eski model araçların trafikten kaldırılması hedefleniyor. Yeni yasa, yalnızca hurdaya ayrılacak araçlara sahip olanlara ÖTV muafiyeti sağlamıyor, aynı zamanda ağır hasarlı araçların da trafikten çekilmesini planlıyor. Ayrıca, şoför esnafı için de özel olarak, ÖTV ve KDV muafiyeti ile araç alım hakkı tanınıyor.

Hurda Araç ÖTV İndirimiyle Alınabilecek Araçlar

Hurda araç ÖTV indirimi, yalnızca Türkiye’de üretilen araçlar için geçerli olacak. Bu düzenleme ile yerli üretim yapan markalar, vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Toyota, TOGG ve Volkswagen gibi markalar, hurda araç teşviğinden faydalanarak satın alınabilecek.

İşte, Hurda Araç teşviki ile alabileceğiniz popüler modeller:

Fiat Egea

Ford Transit Custom

Hyundai i10

Renault Clio

Toyota Corolla

TOGG T10X

Volkswagen Transporter

ÖTV İndirimiyle Alınabilecek Araç Fiyatları

Hurda araç ÖTV indirimiyle, Türkiye’de üretilen birçok araç daha uygun fiyatlarla alınabiliyor. Öne çıkan bazı modellerin fiyatları şu şekilde:

Fiat Fiorino 1.3 Multijet: 493.556,67 TL

Ford Transit Courier Van: 541.198,19 TL

Bu fiyatlar, hurda araç teşviki ile daha cazip hale geliyor. Böylece eski araç sahipleri, yeni araçları ÖTV ödemeden alabilecekler.

25 Yaş Üstü Araçlar İçin Marka ve Model Şartı Var mı?

Hurda araç teşvikinden yararlanabilmek için 25 yaş ve üzeri araçlarda marka ve model şartı bulunmuyor. Yalnızca Türkiye’de üretilen sıfır araçlar, ÖTV indirimi kapsamında satın alınabilecek. Bu, Fiat, Hyundai, TOGG ve diğer yerli üretim markaların araçlarının teşvikten faydalanabileceği anlamına geliyor.

Hurda Araç ÖTV İndirimi İçin Gerekli Şartlar

Hurda araç ÖTV indirimi yasasından yararlanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ömrünü tamamlayan araçlar için kayıttan düşme ve bertaraf formu almak,

25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesi,

Yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması,

Ticari araç alacaklar için 10 yıllık kullanım taahhüdü.

Hurda Araç ÖTV İndirimi Nasıl Alınır?

Hurda araç ÖTV indirimi kapsamında eski araçlar geri dönüşüme verilerek yeni araç alımı yapılabilir. Eski araçlar, yetkili hurda merkezlerine veya yerel yönetimlere teslim edilmelidir.