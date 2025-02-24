25 Şubat okul tatil mi? Yarın hangi iller ve ilçelerde okullar tatil?

24 Şubat'ta bazı illerde kar tatili kararı alınırken, vatandaşlar 25 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Valiliklerden gelecek açıklamalar büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, 25 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

25 Şubat Okullar Tatil Mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporlarına göre, kar yağışı birçok bölgede etkisini göstermeye devam edecek. Ancak 25 Şubat Salı günü için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Valilikler, hava durumunu değerlendirerek akşam saatlerinde karar alabiliyor.

Daha önce, Samsun Valiliği 24 Şubat Pazartesi günü için il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu. Ancak 25 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, akşam saatlerinde valiliklerden gelecek duyurularda olacak.

Hangi İllerde Kar Tatili Kararı Alındı?

24 Şubat Pazartesi günü, kar yağışının yoğun olduğu birçok ilde okullar tatil edilmişti. Tatil ilan edilen iller arasında:

Bartın

Giresun

Zonguldak

Sinop

Rize

Ordu

Trabzon

Kastamonu

Artvin

Amasya

Bingöl

Karabük

Gümüşhane

Siirt

Ardahan

Tokat

Yarın Okullar Tatil Olacak Mı?

25 Şubat Salı günü için kar tatili kararı henüz açıklanmadı. Hava koşullarının olumsuz devam etmesi halinde valiliklerden yeni tatil duyuruları gelebilir. Tatil kararı çıkması durumunda, resmi açıklamalar akşam saatlerinde paylaşılacaktır.

Okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için valiliklerin resmi duyurularını takip etmekte fayda var. Gelişmeler oldukça, haberimiz güncellenecektir.

Güncel Hava Durumu

İstanbul'da 24 Şubat Pazartesi günü hava puslu güneşli olup, en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık 0°C olarak beklenmektedir. 25 Şubat Salı günü ise çok bulutlu bir hava öngörülmekte, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık 2°C olacaktır.

Samsun'da 24 Şubat Pazartesi günü zamanla azalan kar yağışı geçişleri görülmekte, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık 0°C olarak tahmin edilmektedir. 25 Şubat Salı günü ise daha sıcak bir hava beklenmekte, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık -1°C olacaktır.

Giresun'da 24 Şubat Pazartesi günü hafif kar sağanağı beklenmekte, en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık 1°C olacaktır. 25 Şubat Salı günü ise daha sıcak bir hava öngörülmekte, en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık 2°C olacaktır.

Zonguldak'ta 24 Şubat Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmekte, en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık -1°C olacaktır. 25 Şubat Salı günü ise artan bulutlar ile en yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık 1°C olacaktır.

Sinop'ta 24 Şubat Pazartesi günü çok rüzgarlı bir hava ve hafif kar beklenmekte, en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık 2°C olacaktır. 25 Şubat Salı günü ise daha sıcak bir hava öngörülmekte, en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık 3°C olacaktır.

Rize'de 24 Şubat Pazartesi günü yer yer kar sağanakları beklenmekte, en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık 1°C olacaktır. 25 Şubat Salı günü ise hafif kar yağışı ile en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık 1°C olacaktır.

Trabzon'da 24 Şubat Pazartesi günü kar ve yağmur geçişleri beklenmekte, en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık 1°C olacaktır. 25 Şubat Salı günü ise bulutlu bir hava ile en yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık 1°C olacaktır.

Kastamonu'da 24 Şubat Pazartesi günü hafif kar beklenmekte, en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık -10°C olacaktır.