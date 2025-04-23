23 Nisan İstanbul yeni deprem şiddeti kaç? İstanbul az önce deprem nerede oldu? Anlık deprem AFAD Kandilli

Depremler sadece İstanbul’la sınırlı kalmadı. Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’de de güçlü şekilde hissedildi. Milyonlarca kişi panikle evlerinden çıktı, şehir genelinde acil toplanma alanlarına akın etti.



İstanbul'da saat 15.13'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 4,9 olduğunu açıkladı.

🏢 İstanbul’da Yıkım Yok Ama Kriz Masası Kuruldu

İstanbul Valiliği ve AFAD’dan yapılan açıklamalara göre, şehir genelinde şu ana kadar herhangi bir yıkım veya can kaybı yaşanmadı. Tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Vali Davut Gül başkanlığında AFAD’da kriz masası kuruldu. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı.

AFAD, özellikle riskli ve hasarlı binalardan uzak durulması konusunda ısrarla uyarıyor.



🚨 Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Saat 12.19’dan itibaren İstanbul'da bir saat içinde 8 farklı deprem meydana geldi. Bunların en büyüğü 6.2, en küçüğü 3.4 olarak kaydedildi. Uzmanlar artçıların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.



🧭 Sahada Gözlem ve Müdahale Başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm birimlerin sahada olduğunu açıkladı. AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Bakan Yerlikaya, "Şu ana kadar çöken bina ihbarı teyit edilmedi, ancak saha taramaları sürüyor," dedi.



🛠️ Altyapıda Sorun Yok

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolları, havalimanları ve raylı sistemlerde herhangi bir hasara rastlanmadığını belirtti. Enerji ve su altyapısında da sorun bulunmadığı bildirildi.



🏫 Öğrenci Yurtları Güvende

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’daki öğrenci yurtlarında herhangi bir sorun olmadığını duyurdu. Bakan, öğrencilere destek olmak için bizzat yurtları ziyaret ettiğini belirtti.



🧱 Metruk Binada Kısmi Çökme

Fatih Ayvansaray’da kullanılmayan bir metruk binada kısmi çökme yaşandı. Neyse ki içeride kimse yoktu. Bölge güvenlik çemberine alındı, yıkım çalışmaları başlatıldı.



💬 Erdoğan’dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz,” açıklamasını yaptı. Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı.