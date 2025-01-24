2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan

Bu alımlar, Türkiye genelindeki hastanelerdeki eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştirilecek ve farklı kadrolarda yapılacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. Peki, bu alımların kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımına dair detaylar.
9 Bin İşçi Alımı Bekleniyor
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 9 bin işçi alımı yapmayı planlıyor. Bu alımlar, Türkiye’nin çeşitli hastanelerindeki kadrolar için yapılacak. Alımlar, daha önce yapılan açıklamalara göre KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek ve kura yöntemiyle yapılacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru süreci ve detaylar ise adaylar tarafından merak ediliyor.
Kadrolar ve Kontenjan Dağılımı
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 9 bin kişilik alımda görev alacak kadrolar şu şekilde olacak:
Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
Elektrikçi (Genel)
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Marangoz
Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi
Oto Elektrikçi
Otomotiv Kaportacısı
Klinik Destek Elemanı
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Başvuru Şartları
Bu alımlar için adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanabilir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından büyük olmamak
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Önemli bir detay ise, bu alımlar için KPSS şartı aranmadığıdır. Başvurular, kura yöntemi ile değerlendirilecek ve süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek.
Başvuru Tarihleri
Sağlık Bakanlığı, işçi alımları için başvuruların Şubat 2025’te alınmaya başlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan başvurular göz önünde bulundurulduğunda, başvuru tarihinin büyük olasılıkla Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.
Kaynak: Gazeteoku.com