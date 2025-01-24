2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan

Bu alımlar, Türkiye genelindeki hastanelerdeki eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştirilecek ve farklı kadrolarda yapılacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. Peki, bu alımların kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımına dair detaylar.

9 Bin İşçi Alımı Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 9 bin işçi alımı yapmayı planlıyor. Bu alımlar, Türkiye’nin çeşitli hastanelerindeki kadrolar için yapılacak. Alımlar, daha önce yapılan açıklamalara göre KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek ve kura yöntemiyle yapılacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru süreci ve detaylar ise adaylar tarafından merak ediliyor.

Kadrolar ve Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 9 bin kişilik alımda görev alacak kadrolar şu şekilde olacak:

Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Elemanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Elektrikçi (Genel)

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Marangoz

Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi

Oto Elektrikçi

Otomotiv Kaportacısı

Klinik Destek Elemanı

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Başvuru Şartları

Bu alımlar için adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından büyük olmamak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Önemli bir detay ise, bu alımlar için KPSS şartı aranmadığıdır. Başvurular, kura yöntemi ile değerlendirilecek ve süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek.

Başvuru Tarihleri

Sağlık Bakanlığı, işçi alımları için başvuruların Şubat 2025’te alınmaya başlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan başvurular göz önünde bulundurulduğunda, başvuru tarihinin büyük olasılıkla Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

Kaynak: Gazeteoku.com