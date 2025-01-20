GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

2025 yılı ramazan orucu ne zaman? İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlayarak, milyonlarca Müslümanın Ramazan ayını ne zaman karşılayacaklarını açıkladı.

2025 yılı ramazan orucu ne zaman? İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan, bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve Müslümanlar oruç ibadetine o gün başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte Ramazan ayı ve bayram tarihiyle ilgili tüm detaylar…

2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirmek için Ramazan ayına giriş yapacaklar. Ramazan boyunca oruçlarını tutan vatandaşlar, ayın sonunda Ramazan Bayramı'nı kutlayacaklar.

2025 Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonlanmasının ardından 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Bayram tatili süresi ise toplamda 3,5 gün olacak.

Ramazan Ayı ve Bayramla İlgili Diğer Tarihler

Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, sahur ve iftar vakitlerine dikkat ederek ibadetlerini yerine getirecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da oruç tutmanın zor olduğu dönemlerde, vatandaşlara destek ve rehberlik sağlamayı sürdürecek.

Ramazan Bayramı ise Müslümanlar için önemli bir dini bayram olup, Ramazan boyunca yapılan ibadetlerin ardından gelen sevinçli bir kutlama dönemini simgeliyor. Bu yıl, bayramda sevdiklerinizle bir arada olmanın ve ibadetlerinizi yerine getirmenin huzurunu yaşayacaksınız.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti
Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?
Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
SON HABERLER
Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç
Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü
İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak... İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...