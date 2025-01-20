2025 yılı ramazan orucu ne zaman? İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan, bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve Müslümanlar oruç ibadetine o gün başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte Ramazan ayı ve bayram tarihiyle ilgili tüm detaylar…

2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirmek için Ramazan ayına giriş yapacaklar. Ramazan boyunca oruçlarını tutan vatandaşlar, ayın sonunda Ramazan Bayramı'nı kutlayacaklar.

2025 Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonlanmasının ardından 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Bayram tatili süresi ise toplamda 3,5 gün olacak.

Ramazan Ayı ve Bayramla İlgili Diğer Tarihler

Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, sahur ve iftar vakitlerine dikkat ederek ibadetlerini yerine getirecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da oruç tutmanın zor olduğu dönemlerde, vatandaşlara destek ve rehberlik sağlamayı sürdürecek.

Ramazan Bayramı ise Müslümanlar için önemli bir dini bayram olup, Ramazan boyunca yapılan ibadetlerin ardından gelen sevinçli bir kutlama dönemini simgeliyor. Bu yıl, bayramda sevdiklerinizle bir arada olmanın ve ibadetlerinizi yerine getirmenin huzurunu yaşayacaksınız.