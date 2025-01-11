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2025 yeni ÖTV muafiyet oranı ile hangi otomobiller alınır?

Yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye’de ÖTV muafiyetli araç alımlarında önemli değişiklikler yapıldı.

2025 yeni ÖTV muafiyet oranı ile hangi otomobiller alınır?

Bu değişiklikler, özellikle yerli üretim araçların teşvik edilmesi ve çevre dostu seçeneklerin artırılması açısından kritik bir öneme sahiptir. 

Araç Satış Süresi 10 Yıla Çıkarıldı

Bir diğer önemli değişiklik, ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların satış süresinin artırılmasıdır. Eskiden bu araçlar 5 yıl boyunca satılamazken, yeni düzenleme ile bu süre 10 yıla çıkarılmıştır. Bu, aracın ÖTV muafiyetinden faydalandıktan sonra, uzun bir süre boyunca el değiştiremeyeceği anlamına gelir. Bu durum, ÖTV muafiyetinden yararlanan alıcıların araçlarını satmadan en az 10 yıl boyunca kullanmalarını teşvik eder.

ÖTV Muafiyetinden Yararlanabilecek Araçlar

ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçların listesi, yerli üretim şartını taşıyan modellerden oluşmaktadır. Bu araçlar, yerli üretim oranı ile birlikte, fiyat avantajı ve vergi indirimi gibi teşviklerden faydalanabilecekler. İşte, yüzde 20 yerli üretim oranına sahip ve ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek araçlar:

1. Fiat Egea

Fiat Egea, Türkiye'de üretilen ve hem sedan hem de hatchback (Cross ve Cross Wagon) modelleriyle piyasada bulunan popüler bir araçtır. Hem yerli üretim şartını karşılaması hem de fiyat avantajı sunmasıyla dikkat çeker. Bu model, hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolda konforlu bir sürüş sağlar.

2. Renault Clio

Renault Clio, Türkiye'nin en çok satan araçlarından biridir ve şehir içi kullanım için ideal kompakt bir otomobildir. Renault’un Bursa fabrikasında üretilen bu araç, yerli üretim kriterine uyarak ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek bir seçenek oluşturuyor.

3. Renault Megane

Renault Megane, C segmentinde yer alan bir sedan modelidir. Hem konforlu sürüşü hem de geniş iç hacmi ile kullanıcıların tercih ettiği bir araçtır. Megane, Bursa’daki Renault fabrikasında üretiliyor ve yerli üretim oranını karşılayarak ÖTV muafiyetine dahil edilmektedir.

4. Renault Duster

Renault Duster, SUV segmentinde yer alan ve Türkiye’de üretilen bir modeldir. Geniş iç hacmi, yüksek sürüş konforu ve uygun fiyatı ile dikkat çeker. Duster, yerli üretim şartını taşıyan ve ÖTV muafiyetinden faydalanabilen bir diğer araçtır.

5. Hyundai i10

Hyundai i10, şehir içi kullanım için ideal boyutlarda kompakt bir otomobildir. Hyundai'nin Türkiye'deki fabrikasında üretilen bu model, düşük yakıt tüketimi ve pratik yapısıyla tercih edilir. Yüzde 20 yerli üretim oranına sahip olan Hyundai i10, ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlar arasında yer alır.

6. Hyundai i20

Hyundai i20, düşük yakıt tüketimi ve ekonomik yapısıyla dikkat çeker. Yüksek teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle de öne çıkan i20, Türkiye’de üretiliyor ve yerli üretim oranını karşılayarak ÖTV muafiyetine dahildir.

7. Hyundai Bayon

Hyundai Bayon, SUV segmentine yeni bir soluk getiren ve şehir içi ile uzun yolculuklarda konforlu bir sürüş sunan bir araçtır. Geniş iç mekanı ve yüksek yapısı, kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturur. Bu model de Türkiye’de üretiliyor ve yüzde 20 yerli üretim oranına sahip olarak ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.

8. Toyota Corolla

Toyota Corolla, dünya çapında en çok satan otomobil modellerinden biridir ve Türkiye’de üretilen bir versiyonu bulunuyor. Corolla, geniş iç hacmi, konforu ve güvenlik özellikleriyle uzun yolculuklarda tercih edilen bir araçtır. Yüzde 20 yerli üretim şartını taşıyarak, ÖTV muafiyetinden yararlanabilen bir modeldir.

9. Toyota C-HR

Toyota C-HR, fütüristik tasarımı ve hibrit motor seçeneği ile dikkat çeker. Bu model, çevre dostu bir alternatif arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek sunar. Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek araçlar arasında yer alır.

10. Togg T10X

Togg T10X, Türkiye'nin yerli üretimi olan ilk elektrikli araçtır ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkar. Elektrikli araç olarak, ÖTV oranı diğer modellere göre daha düşük olan Togg T10X, yüzde 20 yerli üretim şartını sağlayarak ÖTV muafiyetinden faydalanır. Ancak, elektrikli araç olarak yüzde 10 ÖTV’ye tabi olacağından indirim oranı diğer araçlara göre daha düşüktür.

Kaynak: gazeteoku.com

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