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2025 Renault Captur, Rafale, Duster, Austral taze geldi! İşte Türkiye fiyatları

Renault, 2025 yılına damgasını vuracak yeni SUV modelleriyle otomobilseverleri büyülemeye devam ediyor.

2025 Renault Captur, Rafale, Duster, Austral taze geldi! İşte Türkiye fiyatları

Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen özel etkinlikte, Rafale, Duster, Austral ve Captur modelleri, modern tasarımları ve üstün teknolojik özellikleriyle sergilendi. Etkinlik, görsel ve işitsel efektlerle desteklenen bir gösteriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Renault’nun Yeni SUV Modelleri Sahne Aldı

Renault, her biri farklı segmentlere hitap eden SUV modelleriyle genişleyen araç portföyünü tanıttı. Rafale, markanın üst segment SUV modeli olarak dikkat çekerken, Duster, Austral ve Captur modelleri, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor. Her bir model, hem tasarım hem de performans açısından kullanıcıların beklentilerini karşılayacak özellikler barındırıyor.

Yeni Renault SUV Modellerinin Fiyatları Ne Kadar?

Renault Rafale: Markanın üst segment SUV’si olan Rafale, premium özellikleriyle dikkat çekiyor. Henüz Türkiye’deki kesin fiyatı açıklanmasa da, bu segmentteki araçların 1.500.000 TL ve üzeri başlangıç fiyatlarıyla satışa sunulması bekleniyor.

Renault Duster: Daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Duster, Türkiye pazarında 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Yüksek performans ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu model, geniş kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Renault Austral: Kompakt SUV segmentinde yer alan Austral, şık tasarımı ve modern özellikleriyle beğeni topluyor. Türkiye’de 1.400.000 TL civarında bir başlangıç fiyatı bekleniyor. Hem şehir içi kullanım hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek.

Renault Captur: Şehir içi kullanım için kompakt ve pratik bir SUV olan Captur, farklı motor ve donanım seçenekleriyle 900.000 TL ile 1.300.000 TL arasında fiyatlandırılabilir. Özellikle dar alanlarda kolayca park edilebilmesi ve yüksek verimliliğiyle öne çıkıyor.

Kaynak: Renault Türkiye

Derleyen: Gazeteoku.com

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