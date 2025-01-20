2025 PTT KPSS şartsız personel alımı; Başvuru şartları belirlendi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok farklı kadroda personel alımı yapması beklenen PTT, yüzlerce kişiye yeni iş fırsatları sunacak. Özellikle lojistik, dağıtım ve teknik kadrolar için alımların yoğun olması bekleniyor.

PTT tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Resmi duyuru geldiğinde, başvuru tarihleri ve detaylar PTT’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

PTT 2025 Yılında Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Son dönemde PTT'nin yaptığı personel alımları incelendiğinde, 2025 yılında aşağıdaki pozisyonlar için işe alım yapılması bekleniyor:

✅ Posta Dağıtıcıları

✅ PTT Merkez Görevlileri

✅ Büro Personeli

✅ Çağrı Merkezi Personeli

✅ İzleme ve Güvenlik Personeli

✅ Veri Giriş Personeli

✅ Teknik Personel (Bilgisayar Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi vb.)

PTT Şubelerinde Çalışmak İsteyenler İçin Büyük Fırsat!

PTT’nin personel alımları Türkiye genelindeki birçok şubeyi kapsayacak. Adaylar, PTT’nin belirlediği illerde görev yapma şansına sahip olacaklar. Başvurular açıldığında, ilan edilen şehirlerde istihdam edilecek adaylar için çevrim içi başvuru süreci başlayacak.

PTT 2025 Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT’ye personel alımı için başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. PTT tarafından 2025 yılı için açıklanması beklenen başvuru koşulları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

En az lise mezunu olmak (Bazı kadrolar için üniversite diploması veya teknik sertifika gerekebilir.)

KPSS puanı (Bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmayabilir.)

İletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

PTT Personel Alımı Başvuruları Nereden Yapılacak?

PTT personel alımları çevrim içi başvuru yöntemiyle gerçekleştirilecek. Başvurular, PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Adaylar, ilan edilen pozisyonlar için başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabilecekler.

📌 Başvuru süreci başladığında detaylı bilgilere ulaşmak için:

🔗 PTT Resmi Web Sitesi

PTT Personel Alımı İçin KPSS Şartı Var mı?

PTT personel alımlarında bazı kadrolar için KPSS puanı zorunlu olabilir. Ancak, geçmiş yıllarda posta dağıtıcıları, güvenlik personelleri ve çağrı merkezi çalışanları gibi bazı pozisyonlarda KPSS puanı istenmediği görüldü.

KPSS puanı şartı olan pozisyonlar ve ilgili taban puanlar, PTT’nin resmi duyurusunda netlik kazanacaktır. Bu nedenle, başvurmak isteyen adayların PTT’nin duyurularını düzenli olarak takip etmesi önemlidir.

PTT Personel Alımı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adaylardan belirli belgeler istenecektir. 2025 yılı için beklenen belgeler şunlardır:

📌 Kimlik Fotokopisi

📌 Diploma veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

📌 KPSS Sonuç Belgesi (KPSS şartı olan pozisyonlar için)

📌 Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için)

📌 Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

📌 Sağlık Raporu (Bazı pozisyonlar için gerekli olabilir.)

PTT Personel Alımları Ne Zaman Başlayacak?

PTT tarafından 2025 yılı personel alımları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, önceki yıllardaki işe alım takvimlerine bakıldığında, duyurunun yılın ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

📢 PTT 2025 personel alımları ile ilgili resmi duyuru geldiğinde, en güncel bilgileri almak için bizi takip etmeyi unutmayın!

🔗 Daha fazla bilgi için: PTT Resmi Web Sitesi