2025 oruç ne zaman başlıyor?

"Ramazan ne zaman başlayacak?", "İlk oruç ne zaman tutulacak?" ve "Ramazan Bayramı hangi tarihte?" gibi sorular, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2025 dini takvimle birlikte yanıt buluyor. İşte 2025 Ramazan ayına dair tüm detaylar…

2025 Ramazan Ayı Başlangıç Tarihi: İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

Ramazan ayı, Hicri takvime göre 9. ay olarak kabul ediliyor. Hicri takvim, Ay’ın hareketlerine göre hesaplandığı için her yıl Miladi takvime göre 10-11 gün önce gelir. Bu nedenle Ramazan ayı, her yıl bir önceki yıla göre daha erken başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini takvime göre, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

Ramazan’ın ilk orucu ise 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. İlk sahur ise 28 Şubat Cuma’yı 1 Mart Cumartesi’ne bağlayan gece yapılacak. Bu tarihle birlikte milyonlarca Müslüman, bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan ayı, 29 veya 30 gün sürer. 2025 yılında Ramazan ayı 29 gün olacak ve son oruç 29 Mart Cumartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 30 Mart Pazar olarak belirlendi. Bayram, 30 Mart Pazar ile 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde kutlanacak. Bu tarihler, hem ibadet hem de aile ziyaretleri için Müslümanlar için büyük bir öneme sahip.

Ramazan Ayının Önemi ve İbadetler

Ramazan ayı, İslam dininde büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu ayda, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi de yer alır. Oruç tutmak, farz ibadetlerden biridir ve Ramazan boyunca Müslümanlar, sabah ezanından akşam ezanına kadar yeme, içme ve diğer fiziksel ihtiyaçlardan uzak durur. Bu süreç, hem bedensel hem de ruhsal bir arınma süreci olarak kabul edilir.

Ramazan ayında ayrıca teravih namazları kılınır, fitre ve zekat gibi mali ibadetler yerine getirilir. Bu ibadetler, toplumsal dayanışmayı artırır ve yardımlaşma duygusunu güçlendirir.

Hicri ve Miladi Takvim Farkı Nedir?

Ramazan ayının her yıl 10-11 gün öne gelmesinin nedeni, Hicri takvimin Ay’ın hareketlerine göre hesaplanmasıdır. Miladi takvim ise Güneş’in hareketlerine göre düzenlenir. Bu nedenle iki takvim arasında yaklaşık 10-11 günlük bir fark oluşur.