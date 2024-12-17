2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş çeyrek, yarım, tam bilet kaç para?

Bu yıl da, 31 Aralık 2024 akşamı gerçekleşecek olan çekiliş, büyük ikramiye tutarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Katılımcılar, şanslarını denemek için farklı bilet seçenekleri arasından tercihte bulunabiliyor.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları ve Seçenekler

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, katılımcılara üç farklı bilet seçeneği sunuyor:

Çeyrek Bilet Fiyatı: 150 TL

Yarım Bilet Fiyatı: 300 TL

Tam Bilet Fiyatı: 600 TL

Her bilet kategorisi, farklı bir kazanç potansiyeli sunarken, katılımcılar bütçelerine uygun olanı seçebilecekler. Çeyrek, yarım veya tam bilet seçenekleri, şans oyunlarına farklı bütçelerle katılma imkanı tanıyor.

Dev İkramiye ve Heyecan

Bu yıl, Milli Piyango'nun sunduğu dev ikramiye tutarı ise oldukça dikkat çekici. 2025 Yılbaşı Çekilişi için belirlenen büyük ikramiye 600 milyon TL olarak duyuruldu. Bu dev ikramiye, kazanan kişiye hayatını değiştirecek bir fırsat sunuyor.

Çekiliş Tarihi ve Saati

Çekiliş, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 17:30'da başlayacak ve tüm bilet sahiplerine unutulmaz anlar yaşatacak. Katılımcılar, çekilişe katılarak dev ikramiyeden bir pay alabilme umudunu taşıyor.

Bu yılki çekilişin en büyük avantajlarından biri, ikramiyenin tamamen dağıtılacak olması. Her bilet sahibi, 600 milyon TL'lik dev ikramiyeyi kazanma şansı ile heyecanla bekliyor.

Sonuç olarak, Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 2024 yılını geride bırakırken, katılımcılara büyük bir fırsat sunuyor. 2025 yılına girerken şansınızı denemek ve büyük ikramiye için bilet almak için geç kalmayın!

Kaynak: Milli Piyango İdaresi