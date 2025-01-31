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2025 Cuma Namazı Vakitleri: İl İl Ezan Saatleri

Cuma günü, İslam dünyasında önemli bir gün olarak kayıtlara geçiyor.

2025 Cuma Namazı Vakitleri: İl İl Ezan Saatleri

Müslümanlar, bu özel günde Cuma namazını cemaatle eda etmek için camilere akın edecek. Bu kapsamda, farklı illerdeki ezan vakitleri büyük bir önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazının vakitlerini duyurdu. İşte, o günün Cuma namazı vakitleri ve illere göre ezan saatleri:

31 Ocak 2025 Cuma Namazı Vakitleri:

İstanbul: 13.22

Ankara: 13.07

İzmir: 13.30

Müslümanlar, öğle namazı vaktinin ardından, Cuma namazı için camilere yönelerek, bu önemli ibadeti cemaatle yerine getirecekler. Her yıl olduğu gibi, Cuma namazının saati, ezan vakitlerinin belirlenmesiyle alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruluyor.

Cuma Namazı İçin Önemli Bilgiler: Cuma namazı, Müslümanlar için sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal bir birlik ve beraberlik simgesidir. Her hafta cuma günü kılınan bu namaz, öğle namazı vaktiyle aynı saatte başlar ve genellikle camilerde toplu olarak kılınır. Bu namaz, müminler için manevi anlam taşıdığı kadar, bir arada ibadet etmenin de önemli bir fırsatıdır.

Cuma namazını kaçırmamak için, yaşadığınız ilin namaz vakitlerini kontrol etmek önemlidir. Bugün itibarıyla 31 Ocak 2025 Cuma namazının saati, camilerdeki cemaatle buluşmayı bekleyen birçok Müslüman için merakla araştırılmaktadır.

Namaz vakitleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir: Namaz Vakitleri - Diyanet

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