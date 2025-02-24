2025 BİM Ramazan kolisi içeriği fiyatı; Hediye kart kaç para?

Geçtiğimiz yıllarda farklı bütçelere hitap eden klasik, orta ve premium Ramazan kolileri sunan BİM, bu yıl geleneksel koliler yerine Hediye Kart ve BİMPARA seçenekleriyle müşterilerine esneklik tanıyor.

Peki, 2025 yılında BİM Ramazan kolisi var mı? Fiyatları ne kadar? Hediye Kart nasıl alınır ve nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar…

BİM Ramazan Kolisi 2025 Fiyatları Açıklandı Mı?

BİM, her yıl olduğu gibi Ramazan ayına özel çeşitli kampanyalar ve destek paketleri sunuyor. Ancak 2025 yılı için Ramazan kolisi fiyatları henüz resmi olarak duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıl, Ramazan kolileri 299 TL’den başlayıp 989,90 TL’ye kadar değişen fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu yıl enflasyon ve artan gıda fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, kolilerin 500 TL ile 1500 TL arasında olması bekleniyor.

BİM, 2025 yılında Ramazan kolisi yerine Hediye Kart ve BİMPARA uygulamalarını öne çıkarıyor.

Geçen yılki Ramazan kolisi fiyatları:

Klasik Ramazan Kolisi: 299 TL

Orta Seviye Ramazan Kolisi: 499 TL

Premium Ramazan Kolisi: 989,90 TL

Bu yıl da fiyatların benzer seviyelerde olacağı ancak kesin rakamların BİM tarafından açıklanması gerektiği belirtiliyor.

BİM Ramazan Kolisi Yerine Hediye Kart Seçeneği

BİM, geleneksel Ramazan kolisi satışını azaltarak, müşterilerine daha esnek bir alışveriş imkanı sunmak amacıyla "BİM Hediye Kartı" seçeneğini öne çıkarıyor.

BİM Hediye Kartı ile müşteriler, belirlenen miktar kadar bakiye yükleyerek istedikleri ürünleri kendileri seçebiliyor. Bu yöntem, Ramazan yardım kolileri yerine daha esnek bir alışveriş deneyimi sunuyor.

BİM Hediye Kartı Özellikleri:

Tüm BİM mağazalarında geçerli

Minimum 500 TL bakiye yüklenebiliyor

Bakiyesi bitene kadar birden fazla alışverişte kullanılabiliyor

Kurumsal firmalar, şirketler ve bireysel müşteriler için uygun

Teslimattan itibaren 1 yıl boyunca geçerli

Bu sistem sayesinde, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ya da çalışanlara yardım etmek isteyen kişiler, belirlenen bakiyedeki hediye kartlarını satın alarak diledikleri kişilere teslim edebiliyor.

BİM’in 2025 yılında da bu yöntemi ön planda tutacağı ve geleneksel Ramazan kolisi yerine Hediye Kart satışı yapacağı tahmin ediliyor.

BİM Hediye Kartı Nasıl Satın Alınır ve Kullanılır?

BİM Hediye Kartı satın almak için, en yakın BİM mağazasına giderek kart yükleme talebinde bulunabilirsiniz.

BİM Hediye Kartı Satın Alma Adımları:

En yakın BİM mağazasına gidin.

Kasa görevlisine Hediye Kart almak istediğinizi söyleyin.

İstediğiniz bakiye tutarını belirleyin (minimum 500 TL).

Ödeme yaptıktan sonra Hediye Kartınızı teslim alın.

Kartı sevdiklerinize ya da yardım etmek istediğiniz kişilere vererek alışveriş yapmalarını sağlayın.

BİM Hediye Kartı Kullanma Adımları:

BİM mağazasına gidin ve dilediğiniz ürünleri seçin.

Ödeme sırasında kasada Hediye Kartınızı verin.

Kartınızdaki bakiye kadar harcama yapabilirsiniz.

Bakiyeniz bitene kadar farklı alışverişlerde kullanabilirsiniz.

BİM Hediye Kartları, ödeme sonrası en geç bir hafta içinde teslim ediliyor ve bakiyesi bitene kadar geçerli oluyor.

BİMPARA Nedir? BİM Ramazan Yardımında Alternatif Çözüm

BİM, Hediye Kart seçeneğinin yanı sıra BİMPARA uygulamasını da sunuyor. BİMPARA, şirketlerin, hayır kurumlarının ve bireysel bağışçıların ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kullanabileceği bir sistemdir.

Bu sistemde, belirli bir miktar bakiye yüklenerek, ihtiyaç sahiplerine veriliyor ve sadece BİM mağazalarında geçerli oluyor.

BİMPARA ile Ramazan Yardımı Nasıl Yapılır?

Kurumsal firmalar ve bireysel kişiler, belirli miktarda BİMPARA yükleyebilir.

Yüklenen bakiye, belirlenen kişilere verilir.

İhtiyaç sahipleri, Ramazan ayı boyunca BİM’den alışveriş yapabilir.

BİMPARA, yalnızca gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde kullanılabilir.

Bu yöntem, Ramazan ayında yardım etmek isteyenler için esnek ve kolay bir seçenek sunuyor.

BİM Ramazan Kolisi 2025 Satışları Başladı Mı?

BİM henüz 2025 yılı için Ramazan kolisi satışlarına ilişkin resmi bir duyuru yapmadı. Ancak, geçmiş yıllara bakıldığında Mart ayının başlarında Ramazan kolisi kampanyalarının duyurulması bekleniyor.

Şu ana kadar Hediye Kart ve BİMPARA sisteminin daha fazla ön planda olacağı belirtiliyor.

BİM Ramazan kolisi kaç TL 2025?

Henüz fiyatlar açıklanmadı, ancak geçen yıl 299 TL ile 989,90 TL arasında değişiyordu. 2025 yılında 500 TL ile 1500 TL arasında olması bekleniyor.

BİM Ramazan kolisi satışları ne zaman başlayacak?

BİM, genellikle Mart ayının başında Ramazan kolisi ve kampanyalarını duyuruyor.

BİM Ramazan kolisi yerine ne sunuyor?

BİM, Hediye Kart ve BİMPARA seçenekleriyle müşterilerine esneklik sunuyor.

BİM Hediye Kartı nasıl alınır?

En yakın BİM mağazasından satın alabilirsiniz. Minimum 500 TL bakiye yüklenerek kullanıma sunuluyor.

BİMPARA nasıl kullanılır?

BİMPARA, sadece BİM mağazalarında gıda ve temel ihtiyaç ürünleri için kullanılabilir.