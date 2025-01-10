2025 bekçi alım koşulları değişti; EGM 1.250 bekçi alımı son durum

2023 yılında toplamda 26 ilde 1.250 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Ancak 2024 yılında herhangi bir alım yapılmaması, 2025 yılı için beklentilerin daha da artmasına neden oldu.

Henüz EGM tarafından resmi bir başvuru tarihi açıklanmış değil. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi, başvuruların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Bekçilik alımları genellikle şu aşamalardan oluşmaktadır:

Ön Başvuru: Adayların belirli kriterlere uygunluğunu değerlendiren ilk aşamadır.

Yazılı Sınav: Genel kültür ve mesleki bilgi konularını içeren bir sınav yapılır.

Fiziksel Yeterlilik Testi: Adayların fiziksel kabiliyetlerini değerlendiren bir aşamadır.

Mülakat: Son aşamada adayların iletişim ve kriz yönetimi gibi yetkinlikleri değerlendirilir.

Bekçi adaylarının başvuru sürecine ilişkin resmi bilgileri ve duyuruları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi ve sosyal medya kanallarından takip etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

2025 Bekçilik Başvuru Şartları

Bekçilik başvurusunda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

En az 167 cm boyunda olmak.

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yapılan il sınırları içinde son bir yıl veya daha fazla süreyle ikamet ediyor olmak.

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Ağır hapis cezası veya zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Türk toplumunun genel ahlak kurallarına göre kötü şöhretli olmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Silahlı görev yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık problemi bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne uygun sağlık koşullarına sahip olmak.



Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi: https://www.egm.gov.tr