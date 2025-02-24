2025 A101 Ramazan kolisi fiyatı; A101 Ramazan kolisi içinde ne var?

Her yıl uygun fiyatlı temel gıda ürünleri sunan A101, henüz 2025 yılı için resmi bir açıklama yapmadı.

Geçmiş yıllarda nohut, pirinç, çay, ayçiçek yağı gibi temel gıdaların yer aldığı A101 Ramazan kolilerinin, bu yıl güncellenen fiyatlar doğrultusunda farklı bir içerikle sunulması bekleniyor. Bu yazıda, A101 Ramazan kolisi fiyatları, içeriği ve satış tarihi hakkında güncel bilgileri bulabilirsiniz.

A101 Ramazan Kolisi 2025 Fiyatları Açıklandı Mı?

A101, her yıl Ramazan ayına özel olarak çeşitli seçeneklerde gıda kolileri hazırlıyor. 2025 yılı için Ramazan kolisi fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi, güncel piyasa koşullarına göre fiyatlarda artış olabileceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl A101 Ramazan kolisi fiyatları şu şekildeydi:

Standart Ramazan Kolisi: 279 TL

Orta Seviye Ramazan Kolisi: 449 TL

Zengin İçerikli Premium Ramazan Kolisi: 799 TL

Bu yıl da fiyatların 500 TL ile 1500 TL arasında değişmesi bekleniyor. Ancak kesin fiyat bilgileri A101 tarafından açıklanmadıkça netleşmeyecek.

A101 2025 Ramazan Kolisi İçeriğinde Neler Var?

A101’in Ramazan kolisi içeriği, genellikle uzun süre saklanabilen temel gıda ürünlerinden oluşuyor. Geçtiğimiz yıllarda pirinç, makarna, ayçiçek yağı, çay, şeker ve bakliyat gibi ürünler koliye dahil edilmişti. 2024 yılında sattığı Ramazan kolisinde bulunan ürünler şunlardı:

Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce

Ayçiçek Yağı 1 L Vera

Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan

Çay Filiz 500 G Karadem

Şeker Küp 1000 G Petek

Salça Domates 830 G Doğuş

Makarna İnce Uzun 500 G Bendo

Bulgur Pilavlık 1000 G Ovadan

Un 2000 G Söke

Tuz 750 G Billur

Kakaolu Fındık Kreması 700 G Neşeli

Hurma 500 G

2025 yılı için de benzer ürünlerin olması bekleniyor, ancak koli içeriği resmi olarak duyurulmadığı için henüz netleşmemiş durumda.

A101 Ramazan Kolisi Satışları Ne Zaman Başlayacak?

A101, genellikle Ramazan ayından birkaç hafta önce Ramazan kolilerini satışa sunuyor. 2024 yılında Mart ayının ilk haftasında satışa başlayan kolilerin, 2025 yılında da Şubat ayının sonu veya Mart ayının başında satışa çıkması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi koliler, hem A101 mağazalarında hem de A101’in online alışveriş sitesinde satışa sunulabilir.

A101 Ramazan Kolisi Nereden Satın Alınır?

A101 Ramazan kolisini satın almak isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

A101 Mağazalarından Satın Alma:

En yakın A101 şubesine giderek Ramazan kolisi satın alınabilir. Koliler genellikle belirli bir tarihten itibaren sınırlı stoklarla satılır.

A101 Online Satış Sitesinden Sipariş:

A101’in internet sitesi üzerinden Ramazan kolisi siparişi verilebilir. Kampanya başladığında online sipariş imkanı sunulabilir.

Toplu Alımlarda Sipariş Verme:

Şirketler ve yardım kuruluşları, A101’in kurumsal satış departmanından toplu koli siparişi verebilir. Bu seçenek, özellikle Ramazan yardımı yapmak isteyen firmalar için büyük kolaylık sağlıyor.

A101 Ramazan’a Özel Ürünler Sunacak Mı?

A101, Ramazan ayında genellikle hurma, güllaç, şerbet, kadayıf gibi geleneksel ürünleri satışa sunuyor. Bu yıl da Ramazan ayına özel çeşitli gıda ürünleri mağazalarda ve online platformlarda yer alabilir. Beklenen ürünler arasında:

Hurma çeşitleri

Güllaç yaprakları

Şekerli ve doğal meyve şerbetleri

İrmik, kadayıf ve tatlı malzemeleri

Özel Ramazan kampanyaları ile indirimli bakliyatlar

Bu ürünlerin Mart ayının başından itibaren A101 mağazalarında ve online satış sitesinde yer alması bekleniyor.

A101 Ramazan kolisi kaç TL?

Henüz 2025 fiyatları açıklanmadı, ancak geçen yıl 279 TL ile 799 TL arasında değişiyordu. Bu yıl ise 500 TL ile 1500 TL arasında olması bekleniyor.

A101 Ramazan kolisi ne zaman satışa çıkacak?

Genellikle Mart ayının başında satışa sunuluyor.

A101 Ramazan kolisi nereden alınır?

En yakın A101 mağazalarından veya online alışveriş platformundan satın alınabilir.

A101 Ramazan kolisi içeriğinde hangi ürünler var?

Geçmiş yıllarda pirinç, makarna, çay, şeker, un, yağ, bulgur, salça ve hurma gibi temel gıdalar yer aldı. 2025 yılı için de benzer ürünlerin bulunması bekleniyor.

A101 toplu koli satışı yapıyor mu?

Evet, kurumsal müşteriler ve yardım kuruluşları toplu sipariş verebilir.

A101 Ramazan Kolisi 2025 Fiyatları ve Satış Tarihi Merakla Bekleniyor

A101, Ramazan ayına özel uygun fiyatlı gıda kolileri sunmaya devam ediyor. Ancak, 2025 yılına ait fiyat ve içerik bilgileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yıl 279 TL ile 799 TL arasında değişen fiyatların bu yıl 500 TL ile 1500 TL arasında olması bekleniyor. Ramazan kolisinin içeriğinde temel gıda maddeleri bulunacak. Satışların Mart ayının başında başlaması öngörülüyor. A101 mağazalarından ve online alışveriş sitesinden sipariş verilebilecek. A101 tarafından kesin fiyat ve içerik açıklaması yapıldığında haberimiz güncellenecektir.