20 yılın rekoru! İstanbul'da kar yağışı alarmı; İşte beklenen tarih

Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının, bölgede etkili kar yağışlarına neden olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi’nin son 20 yılın en büyük kar yağışına hazırlanması gerektiğini belirtti.

Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

Kerem Ökten, yaptığı değerlendirmede, Çarşamba ve Perşembe günlerinde başlayacak yağışların ardından, 15 Şubat sonrası daha büyük bir sistemin bölgeyi etkileyeceğini ifade etti. Ökten, “Bu sistem, stratosferik darbenin yaratacağı bir sistem. Gerçekten balina gibi. Bizi vurursa; son 20 yılın en önemli kar yağışlarından birini yapar” dedi.

Bu açıklamalar, özellikle kar yağışını dört gözle bekleyen Marmara halkı için umut verici. Eğer tahminler doğru çıkarsa, bölgede kar kalınlığı önemli ölçüde artabilir.

Marmara Bölgesi’nde Hangi İller Etkilenecek?

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Marmara Bölgesi’nin tamamını etkileyecek. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve Edirne gibi illerde kar yağışı bekleniyor.

İstanbul: Şehir merkezinde kar yağışı etkili olabilir. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artabilir.

Bursa: Uludağ başta olmak üzere, kent genelinde kar yağışı görülebilir.

Kocaeli ve Sakarya: Kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Son 20 Yılın En Büyük Kar Yağışı Ne Anlama Geliyor?

Kerem Ökten’in açıklamalarına göre, eğer beklenen sistem Marmara Bölgesi’ni etkilerse, bölge son 20 yılın en büyük kar yağışını görebilir. Bu durum, özellikle kar kalınlığının artması ve uzun süreli bir soğuk hava dalgasının etkili olması anlamına geliyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kerem Ökten Açıklamaları

Derleme: Gazeteoku.com