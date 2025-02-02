GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

20 yılın rekoru! İstanbul'da kar yağışı alarmı; İşte beklenen tarih

Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar, uzun süredir kar yağışı özlemi çekerken, meteoroloji uzmanlarından heyecanlandıran bir açıklama geldi.

20 yılın rekoru! İstanbul'da kar yağışı alarmı; İşte beklenen tarih

Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının, bölgede etkili kar yağışlarına neden olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi’nin son 20 yılın en büyük kar yağışına hazırlanması gerektiğini belirtti.

Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

Kerem Ökten, yaptığı değerlendirmede, Çarşamba ve Perşembe günlerinde başlayacak yağışların ardından, 15 Şubat sonrası daha büyük bir sistemin bölgeyi etkileyeceğini ifade etti. Ökten, “Bu sistem, stratosferik darbenin yaratacağı bir sistem. Gerçekten balina gibi. Bizi vurursa; son 20 yılın en önemli kar yağışlarından birini yapar” dedi.

Bu açıklamalar, özellikle kar yağışını dört gözle bekleyen Marmara halkı için umut verici. Eğer tahminler doğru çıkarsa, bölgede kar kalınlığı önemli ölçüde artabilir.

20 yılın rekoru! İstanbul'da kar yağışı alarmı; İşte beklenen tarih16

Marmara Bölgesi’nde Hangi İller Etkilenecek?

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Marmara Bölgesi’nin tamamını etkileyecek. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve Edirne gibi illerde kar yağışı bekleniyor.

İstanbul: Şehir merkezinde kar yağışı etkili olabilir. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artabilir.

Bursa: Uludağ başta olmak üzere, kent genelinde kar yağışı görülebilir.

Kocaeli ve Sakarya: Kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

20 yılın rekoru! İstanbul'da kar yağışı alarmı; İşte beklenen tarih16

Son 20 Yılın En Büyük Kar Yağışı Ne Anlama Geliyor?

Kerem Ökten’in açıklamalarına göre, eğer beklenen sistem Marmara Bölgesi’ni etkilerse, bölge son 20 yılın en büyük kar yağışını görebilir. Bu durum, özellikle kar kalınlığının artması ve uzun süreli bir soğuk hava dalgasının etkili olması anlamına geliyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kerem Ökten Açıklamaları

Derleme: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarını alanlar dikkat! SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30.000 TL o bankadan yarın verilecek Emekli maaşlarını alanlar dikkat! SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30.000 TL o bankadan yarın verilecek
Elinde olana piyango vurdu; Kuyumcular fellik fellik arıyor! Tanesi 104 bin TL Elinde olana piyango vurdu; Kuyumcular fellik fellik arıyor! Tanesi 104 bin TL
TBMM’den Emeklilere Müjdeli Destek: SSK ve Bağ-Kur’a 17 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak TBMM’den Emeklilere Müjdeli Destek: SSK ve Bağ-Kur’a 17 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak
Bankalarda Hesabı Olanlara Müjde! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Müşterileri 10 Bin TL Alabilir! Bankalarda Hesabı Olanlara Müjde! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Müşterileri 10 Bin TL Alabilir!
7 bankada Pazartesi depremi; İNG, TEB, QNB, BBVA, Ziraat, Halkbank, Akbank 7 bankada Pazartesi depremi; İNG, TEB, QNB, BBVA, Ziraat, Halkbank, Akbank
Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar yaşadı Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar yaşadı
SON HABERLER
Sigortalı olmak gerekmiyor; SGK o kişilere en az 10.852 TL maaş bağlıyor! Sigortalı olmak gerekmiyor; SGK o kişilere en az 10.852 TL maaş bağlıyor!
Kızılcık Şerbeti dizinde olay var; İzleyenler beklemiyordu! Nursema duyurdu Kızılcık Şerbeti dizinde olay var; İzleyenler beklemiyordu! Nursema duyurdu
50.000 TL kolay kredi müjdesi; PTT emeklilere anında veriyor 50.000 TL kolay kredi müjdesi; PTT emeklilere anında veriyor
Peynir ekmek gibi gidiyor; Sahtesi 1500 TL'den alıcı buluyor Peynir ekmek gibi gidiyor; Sahtesi 1500 TL'den alıcı buluyor
Ziraat Bankası ile hayaller gerçek; 12 ay ödemesiz, 84 ay vadeli kredi Ziraat Bankası ile hayaller gerçek; 12 ay ödemesiz, 84 ay vadeli kredi
O ürünün kilosu sadece 26 TL! Her eve lazım hijyen ürününde dev kampanya O ürünün kilosu sadece 26 TL! Her eve lazım hijyen ürününde dev kampanya
100.000 TL’si Olan Parasını 5’e Katlayacak! O Yöntem Herkesi Şaşkınlığa Uğrattı 100.000 TL’si Olan Parasını 5’e Katlayacak! O Yöntem Herkesi Şaşkınlığa Uğrattı
Bankalarda Hesabı Olanlara Müjde! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Müşterileri 10 Bin TL Alabilir! Bankalarda Hesabı Olanlara Müjde! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Müşterileri 10 Bin TL Alabilir!