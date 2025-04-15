20 kilodan 2 kilo çıkıyor, kilosu 30 TL’den satıyor! Paraya para demiyor

Kurutularak değerlendirilen portakal, mandalina ve turunç kabukları hem sağlığa faydalı hem de kazançlı.

Meyvenin Değil Kabuklarının Peşindeler

Adana’da portakal, mandalina ve turunç ağaçları bu yıl yine bereketli. Ancak bu kez üreticiler gözlerini meyvenin içinden çok kabuğuna dikmiş durumda. Hasat edilen meyvelerin kabukları, geleneksel yöntemlerle — çamaşır iplerinde veya evlerin çatılarında — kurutularak kilosu 20-25 TL arasında satılıyor.

20 Kiloda Sadece 2 Kilo Kabuk: Değerli Bir Emek

Üretici Ahmet Yiğenoğlu’nun ifadesiyle, “10 kilo turunçtan sadece 1 kilo kabuk elde ediliyor.” Bu da turunçgil kabuklarının neden bu kadar değerli olduğunu açıklıyor. Emek isteyen bir süreç; meyveler soyuluyor, kabuklar ipe diziliyor, doğal yöntemlerle kurutuluyor ve toptancılara satılıyor. Üstelik talep her yıl artıyor.

Kozmetik ve İlaç Sanayisinde Büyük İlgi

Turunçgil kabukları sadece gıda sektörü için değil, aynı zamanda kozmetik ve ilaç sanayisi için de önemli bir hammadde. Doğal aroması ve sağlığa faydaları sayesinde:

Turunç ekşisi üretiminde,

Aroma verici olarak gıda ürünlerinde,

Cilt bakım ürünleri başta olmak üzere kozmetik formüllerde,

Ve hatta doğal ilaç üretiminde kullanılıyor.

Ege’ye Gönderiliyor, Aile Ekonomisini Destekliyor

Kurutulmuş kabuklar başta Ege Bölgesi olmak üzere çeşitli üreticilere gönderiliyor. Bu iş kolu özellikle kırsalda yaşayan aileler için ek gelir kaynağı haline geldi. Yiğenoğlu, “Ailecek oturup kabuk soyuyoruz, ip diziyoruz, kurutuyoruz. Emeği bol ama getirisi güzel,” diyerek bu çalışmanın hem ekonomik hem de toplumsal yönüne dikkat çekiyor.

Meyvesinden Fazla Kazandırıyor

Üreticilerin çoğu artık meyveyi satmaktan çok kabuğunu değerlendirmekten para kazanıyor. Çünkü turunçgil kabuğu, sağlık ve endüstri dünyasında aranan bir ürün. Doğal olması, katkısız kurutulması ve yerel üretimle elde edilmesi, piyasada değerini artırıyor.

Turunçgil kabukları ne işe yarar?

Turunçgil kabukları; turunç ekşisi üretiminde, gıda ürünlerinde aroma verici olarak, kozmetik ve ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılır.

Turunçgil kabuğu nasıl kurutulur?

Portakal, mandalina ve turunç kabukları soyularak çamaşır iplerine dizilir ve doğal olarak güneşte kurutulur.

Turunçgil kabukları kaça satılıyor?

Kurutulmuş turunçgil kabukları kilosu 25-30 TL arasında alıcı bulmaktadır.

Bu işten ne kadar kazanç sağlanabilir?

20 kilo meyveden ortalama 2 kilo kabuk çıkar. Elde edilen kabuklar, toptan fiyatlarla satılarak ek gelir elde edilir.

Kaynak: İHA