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2 el otomobilde balon patladı mı? Uzman net konuştu

İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir konuşulan "balon fiyatlar" iddiası yeniden gündemde. Fiyatlar gerçekten düştü mü yoksa piyasa geçici bir sessizliğin içinde mi? Uzmanlar, araç piyasasındaki son durumu ve geleceğe dair beklentileri tek tek anlattı.

2 el otomobilde balon patladı mı? Uzman net konuştu

İkinci el otomobil fiyatları uzun süredir yüksek seyrederken, son dönemde hem alıcılar hem de satıcılar arasında "balon fiyatlar söndü mü?" sorusu sıkça gündeme geldi.

Uzmanların yorumları şöyle:

Muhammed Ali Karakaş (Otomerkezi.net CEO'su): Fiyatlar son 1,5 yılda stabil seyretti. Gerçek anlamda bir "balon"un söndüğü söylenemez. Kur dalgalanmaları ve ertelenen talepler, fiyat hareketliliğine yol açtı.

Selçuk Nazik (Lenacars Genel Müdürü): 2025’in ilk çeyreğinde pazar %3,4 oranında daraldı. Şubat ayında %9 gibi ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak Mart ayında sıfır araç zamlarının etkisiyle ikinci el fiyatlarında %2'lik bir artış gözlemlendi.

Hangi Araçlara Talep Var?

İkinci el araç pazarında talep daha çok ulaşılabilir fiyatlı ve belirli yaş aralığındaki araçlara yönelmiş durumda.

Fiyat Bazında:

%38’i 500 bin TL altı
%27’si 500–800 bin TL arası
%12’si 800 bin–1 milyon TL arası
%23’ü 1 milyon TL üzeri

Yaş Aralığı Bazında:

5 yaş altı araçlar %25
6-9 yaş arası %16,4
10-15 yaş arası %28,1
16-20 yaş arası %13,8
20 yaş üstü %16,7

7 yaş üstü ve daha ekonomik araçlara olan talep güçlü seyretti. 1 milyon TL üzerindeki 3 yaş altı araçlarda ise %15-20 arasında değer kaybı görüldü.

📢 Dipnot: Bu haber, Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ve Lenacars Genel Müdürü Selçuk Nazik'in açıklamaları temel alınarak hazırlanmıştır.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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