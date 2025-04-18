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2 +1 Ev Alacaklara Müjde TOKİ'den! TOKİ 181.000 TL Peşinat İle Aylık 9000 TL Taksitle Ev Sahibi Yapacak!

Ev sahibi olmanın hayalini kuran milyonlara umut olacak yeni konut projesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından resmen duyuruldu.

2 +1 Ev Alacaklara Müjde TOKİ'den! TOKİ 181.000 TL Peşinat İle Aylık 9000 TL Taksitle Ev Sahibi Yapacak!

İstanbul’dan Osmaniye’ye kadar birçok ilde başlatılan projede, uygun fiyatlı daireler uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla satışa sunuluyor.

Yeni Projede Dar Gelirliye Uzun Vadeli Konut Fırsatı 👪

TOKİ, özellikle dar ve orta gelirli ailelere hitap eden yeni kampanyasında 2+1 ve 3+1 daireleri uygun koşullarla satışa çıkardı. Osmaniye’nin Düziçi ilçesi, Ellek beldesinde inşa edilen projede, 160 konut ve 10 dükkan yer alıyor. Bu kapsamda ilk etapta 13 daire satışa sunulacak.

Fiyatlar ve Ödeme Seçenekleri 💸

📍 En uygun 2+1 daire:

• Peşinat: 181.655,89 TL
• Vade: 180 ay
• Taksit: 9.082,79 TL’den başlıyor

📍 En uygun 3+1 daire:

• Peşinat: 226.138,17 TL
• Vade: 180 ay
• Taksit: 11.306,91 TL’den başlıyor


Başvuru Tarihleri ve Süreci 📅

Başvurular 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası tüm şubeleri üzerinden alınacak. Başvuru bedeli 10.000 TL olarak açıklandı.

📌 Kura Çekimi: 09 Mayıs 2025

📌 Sözleşme Tarihleri:

• Asil hak sahipleri için: 20 - 27 Mayıs 2025

• Yedek hak sahipleri için: 29 Mayıs 2025

Kimler Başvurabilir? 👤

▪️ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir.

▪️ Aynı hane halkı (kişi, eşi ve çocukları) adına yalnızca tek bir başvuru kabul edilecek.

▪️ Birden fazla başvuru yapılırsa, tüm başvurular geçersiz sayılacak.

Kaynak: Gazeteoku.com - TOKİ 

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