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17 Şubat kar tatili var mı? Yarın okullar tatil mi?

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.

17 Şubat kar tatili var mı? Yarın okullar tatil mi?

Vatandaşlar, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 14 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olduğu bölgelerle ilgili detaylar:

Niğde'de Eğitime Kar Engeli

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda, 14 Şubat 2025 Cuma günü kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Bu nedenle, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okulların tatil edildiği bu günde, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Diğer İller İçin Durum Değerlendirmesi

Şu ana kadar, 14 Şubat 2025 tarihi için Niğde ili dışında başka bir il veya ilçede okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, hava koşullarının bölgesel olarak değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların bulundukları ilin valilik veya milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyurularını takip etmeleri önemlidir.

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