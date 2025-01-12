13-31 Ocak 2025 liste çıktı! Citroen, Fiat, Renault, Opel araba fiyatları

Ekonomik durumlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran vatandaşlar, en uygun aracı seçmek için markaların fiyatlarını araştırıyor. Fiat'tan Renault'a, Hyundai'den Skoda'ya kadar birçok popüler markanın Ocak 2025 güncel sıfır araç fiyatlarını sizler için derledik.
Citroën
C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL
Fiat
Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL
Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL
Hyundai
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL
Opel
Crossland Benzinli
Başlangıç Fiyatı: 1.477.900 TL
Renault
Clio
Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL
Taliant
Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL
Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Araç satın almayı planlarken, yalnızca fiyatları değil, aracın yakıt türü, kullanım alanı ve uzun vadede maliyet avantajlarını da değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, sıfır araç alırken farklı bayilerden fiyat teklifi almak ve kampanyaları takip etmek bütçenize katkı sağlayabilir.
Kaynaklar:
Citroën Türkiye Resmi Sitesi
Fiat Türkiye Resmi Sitesi
Opel Türkiye Resmi Sitesi
Renault Türkiye Resmi Sitesi