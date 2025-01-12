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13-31 Ocak 2025 liste çıktı! Citroen, Fiat, Renault, Opel araba fiyatları

Ocak ayında araç almayı planlayan tüketiciler için sıfır araç fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor.

13-31 Ocak 2025 liste çıktı! Citroen, Fiat, Renault, Opel araba fiyatları

Ekonomik durumlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran vatandaşlar, en uygun aracı seçmek için markaların fiyatlarını araştırıyor. Fiat'tan Renault'a, Hyundai'den Skoda'ya kadar birçok popüler markanın Ocak 2025 güncel sıfır araç fiyatlarını sizler için derledik.

Citroën

C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold

Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL

Fiat

Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction

Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL

Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR

Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL

Hyundai

Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL

Opel

Crossland Benzinli

Başlangıç Fiyatı: 1.477.900 TL

Renault

Clio

Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL

Taliant

Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL

Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araç satın almayı planlarken, yalnızca fiyatları değil, aracın yakıt türü, kullanım alanı ve uzun vadede maliyet avantajlarını da değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, sıfır araç alırken farklı bayilerden fiyat teklifi almak ve kampanyaları takip etmek bütçenize katkı sağlayabilir.

Kaynaklar:

Citroën Türkiye Resmi Sitesi
Fiat Türkiye Resmi Sitesi
Opel Türkiye Resmi Sitesi
Renault Türkiye Resmi Sitesi

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