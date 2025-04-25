120 yıllık Türk çay devi iflas etti; Efsane marka kapanıyor

Aylar önce konkordato başvurusunda bulunan şirket, iflasın eşiğine geldi. Süreçte önemli bir aşamaya geçildi ve alacaklılar toplantısı tarihi netleşti.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yürütülen davada şirket için kesin mühlet kararı verildi. Bu kararla birlikte alacaklılar toplantısı sürecine geçildi ve gözler 15 Mayıs’a çevrildi.



🏛️ Konkordato Sürecinde Yeni Aşama: Toplantı 15 Mayıs’ta

Mahkemenin belirlediği takvim doğrultusunda, konkordato komiser heyeti—Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak—yasal süreci tamamladı.

Şirketin borç beyanı alındı.

Alacak kayıtları incelendi.

Konkordato projesi nihai haline getirildi.

Toplantı Tarihi: 15 Mayıs 2025

Yer: Titanic Business Otel, Kartal / İstanbul

Adi alacaklılar toplantısı: Saat 10.00

Rehinli alacaklılar toplantısı: Saat 12.00

Bu toplantı, şirketin geleceği açısından belirleyici olacak.



🫖 120 Yıllık Efsane Markanın Son Virajı

Tirebolu 42, yalnızca bir çay markası değil; Karadeniz’in zengin çay kültürünü temsil eden bir simgeydi. Uzun yıllar boyunca kalitesiyle çay tiryakilerinin favorisi olan marka, son dönemde ekonomik kriz ve artan maliyetler nedeniyle büyük bir darbe aldı.

Bugün geldiği nokta, sadece bir şirketin değil, köklü bir geleneğin sınavı niteliğinde.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik