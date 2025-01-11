12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!

Kamu kurumları ve özel sektör firmalarındaki işçi alımlarıyla, iş arayanlar farklı meslek gruplarında kariyer fırsatlarına ulaşma şansı yakalıyor. Bu yıl, İŞKUR’un sunduğu yeni iş ilanlarına göre, binlerce kişi kamu ve özel sektördeki çeşitli pozisyonlar için istihdam edilecek.

Yeni İlanlar: Kamu ve Özel Sektörde İstihdam Fırsatları

İŞKUR, 2025 yılı itibariyle işçi alımı için açılan yeni pozisyonları duyurdu. Kamu kurumları ve özel sektördeki firmalar, çeşitli alanlarda personel alımları yapacak. Öne çıkan ilanlar arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 41 sözleşmeli personel alımı yer alırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na da uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. Bu ilanlar, farklı sektörlerde kariyer yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

İŞKUR’a Kayıt Olma Adımları

İŞKUR’a kayıt olmak, iş arama sürecinin ilk adımıdır. İŞKUR hizmetlerinden yararlanabilmek için, iş arayanların Kurum portalına üye olmaları veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular, kişisel, iletişim, eğitim ve meslek bilgileri gibi bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesiyle tamamlanır. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri yer almadığı sürece kaydınız geçerli sayılmayacaktır.

Kayıt Koşulları ve Geçerlilik Süresi

İŞKUR’a kayıt yaptırabilmek için başvuru sahiplerinin 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıtlar, başvuru tarihinden itibaren 12 ay boyunca aktif kalır. Eğer 12 ay boyunca işlem yapılmazsa, kayıtlar pasif duruma alınır. Bu durumda, kaydın aktif hale getirilmesi için başvuru yapan kişinin bilgilerini güncellemesi gerekecektir.

Kayıt Durumu ve Güncelleme İşlemleri

İŞKUR kaydınızı güncellemek veya aktif hale getirmek için, internet üzerinden kurum portalına giriş yaparak kaydınızı kontrol edebilir, ya da yerel İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurarak kayıt durumunuzu güncelleyebilirsiniz. İşlemler, başvuru sahibinin güncel bilgilerine göre değerlendirilir ve kayıt aktifleştirilir.

Kaynak ve İlanlara Başvuru İçin: İŞKUR İlan Sayfası