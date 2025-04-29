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10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor

Avrupa Birliği, trafikteki yaşlı araçlara karşı sert adımlar atıyor. AB, 10 yaşını aşmış otomobil ve hafif ticari araçlara yıllık zorunlu muayene getirmeye hazırlanıyor.

10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor

Bu gelişme sadece Avrupa’daki sürücüleri değil, Türkiye’deki araç sahiplerini de yakından ilgilendiriyor.

AB, 2030 yılına kadar trafik ölümlerini %50 azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 10 yaş ve üzeri araçların her yıl muayeneye girmesi zorunlu hale geliyor. Hali hazırda birçok AB ülkesinde 2 yılda bir yapılan kontroller, bu düzenlemeyle yılda bire düşecek. Bu durum, özellikle Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde uygulamada olan sistemin tüm AB’ye yayılmasını sağlayacak.

Henüz bire bir uygulama gündemde değil; ancak Türkiye'de ortalama araç yaşı yüksek, bu da benzer düzenlemelerin yakında Türkiye'de de tartışılabileceğini gösteriyor.

🔧 Araç Sahiplerine Tavsiyeler

Düzenli bakım şart! Fren, egzoz ve süspansiyon gibi kritik parçaların bakımı aksatılmamalı.

Arıza varsa ertelenmemeli, çünkü yeni düzenlemeyle detaylı kontroller geliyor.
Emisyon standartlarına uygunluk artık daha önemli. Araçlar çevre dostu olmalı.

🚗 Yeni Araçlara Geçişte Artış Bekleniyor

Muayene yükü ve potansiyel onarım maliyetleri, sürücüleri daha çevreci, yeni model araçlara yöneltebilir. Şehir içinde sık kullanılan araç sahipleri için bu düzenleme ekonomik bir karar olabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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