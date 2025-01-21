10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yangın Nasıl Çıktı?

Otelin restoran katında başlayan yangın, ahşap dış cephe kaplaması nedeniyle kısa sürede büyüyerek binanın büyük bölümünü sardı. Gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, otelde kalan yüzlerce kişiyi panikletti. Otelde toplam 237 müşteri olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, otelin büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, yangının nedenine dair teknik inceleme yapmak amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise olayın tüm yönleriyle incelenmesi için 4 başmüfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise psikososyal destek ekiplerinin bölgedeki çalışmalara katıldığını belirtti.

Lüks Otelin Gecelik Konaklama Ücreti Gündem Oldu

Yangının ardından, Grand Kartal Otel’in konaklama fiyatları da gündeme geldi. Bölgenin en pahalı otellerinden biri olarak bilinen tesiste, iki kişilik gecelik konaklama ücretinin 37 bin 800 TL olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Gazeteoku.com