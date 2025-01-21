GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!

Bolu’nun önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın faciaya neden oldu.

10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yangın Nasıl Çıktı?

Otelin restoran katında başlayan yangın, ahşap dış cephe kaplaması nedeniyle kısa sürede büyüyerek binanın büyük bölümünü sardı. Gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, otelde kalan yüzlerce kişiyi panikletti. Otelde toplam 237 müşteri olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, otelin büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, yangının nedenine dair teknik inceleme yapmak amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise olayın tüm yönleriyle incelenmesi için 4 başmüfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise psikososyal destek ekiplerinin bölgedeki çalışmalara katıldığını belirtti.

Lüks Otelin Gecelik Konaklama Ücreti Gündem Oldu

Yangının ardından, Grand Kartal Otel’in konaklama fiyatları da gündeme geldi. Bölgenin en pahalı otellerinden biri olarak bilinen tesiste, iki kişilik gecelik konaklama ücretinin 37 bin 800 TL olduğu ortaya çıktı.

10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!23

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti
Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?
Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
SON HABERLER
Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç
Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü
İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak... İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...