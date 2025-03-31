1 milyon TL altı otomobil artık yok; İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Peki, Mart 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller hangileri? İşte bütçesini zorlamadan sıfır araç sahibi olmak isteyenler için en uygun modeller!

Otomotiv Sektöründe Son Durum: Fiyatlar Neden Yükseldi?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yıla kıyasla düşüş gösterdi.

📌 Şubat 2025 itibarıyla:

Otomobil satışları %7,6 azalarak 76.021 adet olarak gerçekleşti.

Hafif ticari araç satışları ise %38 oranında daralarak 14.709 adet oldu.

Yeni yılın ilk çeyreğinde otomobil fiyatları artış eğiliminde olsa da bazı modeller hâlâ "görece" daha uygun fiyatlarla sunuluyor.



Türkiye’de Satılan En Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobiller (Mart 2025)

1. Fiat Egea Sedan - 1.004.900 TL

Türkiye’de en çok satan modellerden biri olan Fiat Egea Sedan, geniş iç hacmi ve ekonomik motoruyla öne çıkıyor. Yerli üretim olması sayesinde fiyatı rakiplerine kıyasla daha erişilebilir seviyede.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.4 Fire 95 HP motor

✔️ 6 ileri manuel şanzıman

✔️ 520 litre bagaj hacmi

✔️ Şehir içi 7,0 litre / 100 km yakıt tüketimi

2. Hyundai i10 - 1.060.500 TL

Şehir içi kullanım için kompakt bir model arayanlar için Hyundai i10, uygun fiyatı ve düşük yakıt tüketimiyle cazip bir seçenek.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.0 MPI 67 HP benzinli motor

✔️ 5 ileri manuel şanzıman

✔️ Küçük boyutları sayesinde pratik park imkanı

✔️ Şehir içi 5,5 litre / 100 km yakıt tüketimi

3. Kia Picanto - 1.087.000 TL

Küçük ama güçlü! Kia Picanto, şehir içindeki çevikliği ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.0 MPI 67 HP motor

✔️ 4 ileri otomatik şanzıman

✔️ 255 litre bagaj hacmi

✔️ Yüksek donanım seviyesi

4. Renault Taliant - 1.103.000 TL

Bütçe dostu sedan arayanlar için Renault Taliant, geniş iç hacmi ve yakıt verimliliğiyle iyi bir seçenek.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.0 Turbo X-Tronic 90 HP motor

✔️ 5 ileri manuel veya CVT otomatik şanzıman

✔️ Düşük yakıt tüketimi

5. Fiat Egea Cross - 1.119.900 TL

SUV severler için uygun fiyatlı bir alternatif olan Fiat Egea Cross, sedan modeline göre daha yüksek yapısı ve güçlü görünümüyle dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.4 Fire 95 HP motor

✔️ 6 ileri manuel şanzıman

✔️ Şehir içi 6,5 litre / 100 km yakıt tüketimi

6. Hyundai i20 - 1.132.500 TL

Daha sportif ve dinamik bir hatchback isteyenler için Hyundai i20, güçlü motoru ve teknolojik donanımlarıyla rakiplerinden ayrışıyor.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.4 MPI 100 HP motor

✔️ 6 ileri manuel / CVT şanzıman seçenekleri

✔️ Şehir içi 6,3 litre / 100 km yakıt tüketimi

7. Dacia Sandero Stepway - 1.230.000 TL

Crossover segmentinde uygun fiyatlı bir model olan Dacia Sandero Stepway, yerden yüksek yapısıyla dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.0 TCe 90 HP motor

✔️ CVT otomatik şanzıman

✔️ Geniş bagaj hacmi

8. Hyundai Bayon - 1.244.500 TL

Şehir SUV’si arayanlar için Hyundai Bayon, şık tasarımı ve geniş iç hacmiyle kompakt SUV severlerin ilgisini çekiyor.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.4 MPI 100 HP motor

✔️ 6 ileri manuel / otomatik şanzıman

✔️ Yakıt ekonomisi

9. Opel Corsa - 1.256.900 TL

Sportif çizgileriyle Opel Corsa, genç sürücülerin ilgisini çeken modellerden biri.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.2 Turbo 75 HP motor

✔️ 5 ileri manuel / 8 ileri otomatik şanzıman

✔️ Dijital gösterge paneli

10. Suzuki Swift - 1.359.000 TL

Hibrit seçeneğiyle yakıt tasarrufu sağlayan Suzuki Swift, çevreci bir model arayanlar için cazip bir seçenek.

Öne Çıkan Özellikler:

✔️ 1.2 MHEV hibrit motor

✔️ CVT otomatik şanzıman

✔️ Şehir içi 4,5 litre / 100 km yakıt tüketimi