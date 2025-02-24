Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Çiçek, son dönemdeki performansıyla dikkat çekerken, kulüple ilgili bazı gelişmeler taraftarlar arasında endişeye yol açtı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında sahasında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

19 yaşındaki genç stoper Yusuf Çiçek, bu karşılaşmada ilk 11'de yer alarak kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. Tadic’in golünde asisti yapan isim olarak kariyerinde ilk asistini yapma başarısını gösterdi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9. maçına çıkan Yusuf, aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa’ya karşı oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştı.

Genç futbolcu için gelişen haberler de var. Çıktığı her maçta dikkatleri üzerine çeken Yusuf Çiçek'in, Portekiz'in dev kulübü Benfica tarafından takip edildiği ve yaz transfer döneminde kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunduğu iddia ediliyor. Yusuf’un Benfica'dan gelen teklife olumlu yanıt verdiği öne sürülürken, bu durum Fenerbahçe taraftarlarını tedirgin etti.

Fenerbahçe, bu yetenekli genç futbolcunun gelişimi için umut vaat ederken, taraftarlar Yusuf'un kulüple olan ilişkisini ve potansiyel transferini yakından takip ediyor.

Kaynak: gazeteoku.com