Yusuf Akçicek Arda Güler yolunda! Barcelona ve Real Madrid geliyor

Dün akşam oynanan Anderlect deplasmanında attığı golle büyük alkış toplayan 2006 doğumlu Yusuf Akçicek, Arda Güler yolunda ilerliyor. Hep beraberliği getiren hem kestiği toplarla maçın yıldızı olan Yusuf Akçicek, ligin yeni yıldızı konumuna geli.

2 avrupa maçında 180 dakika forma giyen ve 1 gol 1 asistine 7 gol engelleme ile maçın yıldızı olan Yusuf Akçicek, dünya yıldızı olma yolunda ilerliyor.

Dünya devleri peşine düştü!

Yusuf Akçicek için dünya devleri Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor. Yusuf Akçicek, Arda Güler yolunda ilerliyor. Yusuf Akçicek için hem Barcelona hem Real Madrid, yaz döneminde transfer edilmeli listesine alındı. Yusuf Akçicek, için yeni rota ispanya gibi görünüyor.

Real Madrid bir adım yakın..

Hem Jose Mourinho etkisi, hem Arda Güler'in olması Yusuf Akçicek'i Real Madrid'e bir adım daha yaklaştırıyor. Jose Mourinho'nun da Real Madrid yetkililerine alın raporu verdiği öğrenildi.

Derbide İngilizler ve İspanyollar 2 ismi izleyecek!

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Liverpool'un Barış Alper Yılmaz ve Yusuf Akçicek'i, Real Madrid ve Barcelona'nın da Yusuf Akçicek'i izleyeceği öğrenildi.