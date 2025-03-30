Yunus Akgün'den Beşiktaş'I çıldırtacak sözler

Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün açıklamaları ve sonrasında yaşanan gelişmeler, futbol camiasında geniş yankı buldu.

Yunus Akgün'ün Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Yunus Akgün, mağlubiyet nedeniyle taraftarlardan özür dileyerek, moral bozmamaları gerektiğini vurguladı. Akgün, "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Beşiktaş'ın galibiyet sevincine değinen Akgün, "Beşiktaş'ı tebrik ederim, Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde... 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Cephesinden Gelen Tepkiler

Yunus Akgün'ün açıklamalarına Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista yanıt verdi. Paulista, Beşiktaş'ın lig tarihindeki namağlup tek şampiyon olduğunu ve bu motivasyonla mücadele ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş" dedi.

Bu olay, Yunus Akgün ile Beşiktaş camiası arasındaki ilk gerginlik değil. Daha önce, Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından yaptığı ve Beşiktaş'a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen bir paylaşım nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 117 bin TL para cezasına çarptırıldığı biliniyor. Bu ceza, iki kulüp taraftarları arasında farklı tepkilere yol açmıştı.