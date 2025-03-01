Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı

Gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe, Ali Koç olsa da olmasa da Mourinho ile devam etmeyi düşünüyor. Sarı lacıvertliler'de yeni bir forvet için nabız yoklamaya başladı.

Mourinho listesinin yavaş yavaş sızdığı bu günlerde Fenerbahçe, Vlahovic ve Sadio Mane gibi isimleri yoklamaya başlamıştı. Hemen ardından Fenerbahçe'den bir atak daha geldi. Fenerbahçe forvet için bir ismi daha listeye aldı.

Fenerbahçe yeni forvet adayı Jean Philippe Mateta'yı transfer listesine aldı. Crystal Palace forması giyen 1997 doğumlu, 20 milyon euro bonservisli forveti listeye aldı. Takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim için nabız yoklandı.

2022 yılında 11 milyon euro bonservisle Crystal Palace forması giyen yıldız isim forma şansı bulamıyor ve takımdan ayrılmak istiyor.

Bugün şansız bir olay yaşadı

FA Kupası çeyrek finali maçında Jean Phillippe Mateta gelen tekmeyle bilincini kaybetmişti. Ancak oyuncunun şu an iyi olduğu aktarıldı.