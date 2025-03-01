GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Spor /

Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı

Fenerbahçe gelecek sezon kadrosunu şimdiden kurmaya devam ediyor. Sarı lacıvertlilerde, Vlahovic yoklaması sonrası bir dünya yıldızını daha listeye aldı.

Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı

Gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe, Ali Koç olsa da olmasa da Mourinho ile devam etmeyi düşünüyor. Sarı lacıvertliler'de yeni bir forvet için nabız yoklamaya başladı.

Mourinho listesinin yavaş yavaş sızdığı bu günlerde Fenerbahçe, Vlahovic ve Sadio Mane gibi isimleri yoklamaya başlamıştı. Hemen ardından Fenerbahçe'den bir atak daha geldi. Fenerbahçe forvet için bir ismi daha listeye aldı.

Fenerbahçe yeni forvet adayı Jean Philippe Mateta'yı transfer listesine aldı. Crystal Palace forması giyen 1997 doğumlu, 20 milyon euro bonservisli forveti listeye aldı. Takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim için nabız yoklandı.

2022 yılında 11 milyon euro bonservisle Crystal Palace forması giyen yıldız isim forma şansı bulamıyor ve takımdan ayrılmak istiyor.

Bugün şansız bir olay yaşadı

FA Kupası çeyrek finali maçında Jean Phillippe Mateta gelen tekmeyle bilincini kaybetmişti. Ancak oyuncunun şu an iyi olduğu aktarıldı.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız
Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek
Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar
Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı
SON HABERLER
Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız
Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek
Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar
Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı
MasterChef Beyza'nın yanmış yüzü yeniden gündem oldu! MasterChef Beyza'nın yanmış yüzü yeniden gündem oldu!
Hacı Sabancı'nın Whatsapp yazışmaları ifşalandı; Elbise giy gel bekliyorum Hacı Sabancı'nın Whatsapp yazışmaları ifşalandı; Elbise giy gel bekliyorum
Migros’ta Ramazan indirimi; Peynir fiyatları 150 TL düştü Migros’ta Ramazan indirimi; Peynir fiyatları 150 TL düştü