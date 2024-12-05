Ve Victor Osimhen kararını verdi; Galatasaray taraftarına mesaj! Ne Chelsea ne Manchester United!

25 yaşındaki Nijeryalı forvet, Eylül ayında Napoli’den sezon sonuna kadar kiralanmasının ardından çıktığı 11 maçta 9 gol kaydederek taraftarların sevgisini kazandı.

Premier Lig ve PSG'nin Radarında

Osimhen’in yaz transfer döneminde adı Chelsea, Manchester United ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi kulüplerle anılmıştı. Napoli’nin yüksek bonservis bedeli talepleri nedeniyle bu transferler gerçekleşmezken, Suudi Pro Lig ekibi Al-Ahli’nin ilgisi de fiyat artırımı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

PSG'nin, yaz transfer döneminde Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için Napoli’ye toplamda 220 milyon avroluk bir teklif sunduğu biliniyor. İlerleyen dönemde PSG’nin tekrar devreye girebileceği öngörülüyor.

Galatasaray’da Mutlu

Osimhen, Galatasaray’daki ilk dönemine hızlı bir başlangıç yaparak taraftarların gönlünü kazandı. Avrupa Ligi’nde Tottenham’a karşı alınan 3-2’lik galibiyette attığı iki golle adından söz ettiren yıldız oyuncu, Ocak ayında takımdan ayrılacağına dair söylentileri net bir şekilde yalanladı.

Osimhen, yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan mutluyum. Galatasaray, ailem ve bana büyük bir misafirperverlik gösterdi. Kulübün hedeflerine odaklanmış durumdayım ve ligi kazanmayı hedefliyorum. Avrupa Ligi’nde de daha ileriye gitmek istiyoruz” dedi.

Napoli ile Anlaşma İhtimali

Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, Napoli’nin, Osimhen’in Galatasaray ile kiralık sözleşmesindeki fesih maddesi nedeniyle Ocak ayında Serie A ekibinden kalıcı olarak ayrılabileceğini doğruladı. Ancak Di Marzio, Osimhen’in sezonu Galatasaray’da tamamlamaya kararlı olduğunu ve şimdilik başka bir kulüple görüşme niyetinde olmadığını belirtti.

Galatasaray’ın, Osimhen’in bonservisini almak için Napoli ile pazarlık yapma ihtimalini değerlendirdiği ve serbest kalma bedelinden daha düşük bir anlaşma sağlamayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Osimhen, Süper Lig’deki başarılı performansını Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekmek için bir fırsat olarak görüyor. Yaz transfer döneminde İngiltere’ye gitme hayalini sürdüren Nijeryalı oyuncu, sezon sonunda Napoli ve diğer kulüplerle geleceği hakkında görüşmeyi planlıyor.

Galatasaray Taraftarlarına Mesajı

Osimhen, İstanbul’daki yaşamından ve Galatasaray’daki kariyerinden son derece memnun olduğunu dile getirerek, “Galatasaray’da olmak benim için bir onur. Bu sezon elimden gelenin en iyisini yaparak takımımın başarılarına katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.



Kaynak: Gazeteoku.com özel haberi