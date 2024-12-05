GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Spor /

Ve Victor Osimhen kararını verdi; Galatasaray taraftarına mesaj! Ne Chelsea ne Manchester United!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, hem Süper Lig'deki üstün performansı hem de Avrupa devlerinin ilgisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ve Victor Osimhen kararını verdi; Galatasaray taraftarına mesaj! Ne Chelsea ne Manchester United!

25 yaşındaki Nijeryalı forvet, Eylül ayında Napoli’den sezon sonuna kadar kiralanmasının ardından çıktığı 11 maçta 9 gol kaydederek taraftarların sevgisini kazandı.

Premier Lig ve PSG'nin Radarında

Osimhen’in yaz transfer döneminde adı Chelsea, Manchester United ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi kulüplerle anılmıştı. Napoli’nin yüksek bonservis bedeli talepleri nedeniyle bu transferler gerçekleşmezken, Suudi Pro Lig ekibi Al-Ahli’nin ilgisi de fiyat artırımı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

PSG'nin, yaz transfer döneminde Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için Napoli’ye toplamda 220 milyon avroluk bir teklif sunduğu biliniyor. İlerleyen dönemde PSG’nin tekrar devreye girebileceği öngörülüyor.

Galatasaray’da Mutlu

Osimhen, Galatasaray’daki ilk dönemine hızlı bir başlangıç yaparak taraftarların gönlünü kazandı. Avrupa Ligi’nde Tottenham’a karşı alınan 3-2’lik galibiyette attığı iki golle adından söz ettiren yıldız oyuncu, Ocak ayında takımdan ayrılacağına dair söylentileri net bir şekilde yalanladı.

Osimhen, yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan mutluyum. Galatasaray, ailem ve bana büyük bir misafirperverlik gösterdi. Kulübün hedeflerine odaklanmış durumdayım ve ligi kazanmayı hedefliyorum. Avrupa Ligi’nde de daha ileriye gitmek istiyoruz” dedi.

Napoli ile Anlaşma İhtimali

Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, Napoli’nin, Osimhen’in Galatasaray ile kiralık sözleşmesindeki fesih maddesi nedeniyle Ocak ayında Serie A ekibinden kalıcı olarak ayrılabileceğini doğruladı. Ancak Di Marzio, Osimhen’in sezonu Galatasaray’da tamamlamaya kararlı olduğunu ve şimdilik başka bir kulüple görüşme niyetinde olmadığını belirtti.

Galatasaray’ın, Osimhen’in bonservisini almak için Napoli ile pazarlık yapma ihtimalini değerlendirdiği ve serbest kalma bedelinden daha düşük bir anlaşma sağlamayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Osimhen, Süper Lig’deki başarılı performansını Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekmek için bir fırsat olarak görüyor. Yaz transfer döneminde İngiltere’ye gitme hayalini sürdüren Nijeryalı oyuncu, sezon sonunda Napoli ve diğer kulüplerle geleceği hakkında görüşmeyi planlıyor.

Galatasaray Taraftarlarına Mesajı

Osimhen, İstanbul’daki yaşamından ve Galatasaray’daki kariyerinden son derece memnun olduğunu dile getirerek, “Galatasaray’da olmak benim için bir onur. Bu sezon elimden gelenin en iyisini yaparak takımımın başarılarına katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.


Kaynak: Gazeteoku.com özel haberi

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu