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Ve Nuri Şahin imzayı attı; Anlaşma resmen duyuruldu

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerine yeniden start veriyor.

Ve Nuri Şahin imzayı attı; Anlaşma resmen duyuruldu

Antalyaspor’daki performansıyla dikkat çeken genç teknik adam, Avrupa’da edindiği tecrübeyle şimdi Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Antalyaspor'da Başlayan Yolculuk 🇹🇷

Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinin son yıllarında Antalyaspor formasıyla sahada yer alırken teknik direktörlük görevini de üstlenerek sıra dışı bir geçiş yaptı. Genç yaşına rağmen takıma oynattığı sistemli ve modern futbol, kısa sürede takdir topladı.

Dortmund'da Kazandığı Deneyim

Antalyaspor’daki başarılı grafiği sayesinde, eski kulübü Borussia Dortmund’dan aldığı yardımcı antrenörlük teklifiyle Almanya’nın yolunu tuttu. Sarı-siyahlı ekipte bu sezon teknik direktörlük koltuğuna oturan Şahin, özellikle deplasman maçlarındaki zayıf performans nedeniyle görevinden ayrıldı. Ancak bu deneyim, ona Avrupa futbolunun dinamiklerini yakından tanıma fırsatı sundu.

Süper Lig'e Geri Dönüyor 🔁

Yaklaşık beş aydır takım çalıştırmayan Şahin, kulübeye geri dönmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Süper Lig ekipleri onunla ciddi şekilde ilgileniyor. Özellikle Jose Mourinho ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, Nuri Şahin’i teknik direktör adayları arasında değerlendiriyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor da İlgilenmişti ⚪⚫🔵🔴

Geçmişte adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan genç çalıştırıcı, bu kulüplerin radarına girmeyi başarmıştı. Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer’den önce Şahin’i gündemine alırken, Trabzonspor’un da Fatih Tekke’yi göreve getirmeden önce Nuri Şahin’e teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Dortmund Karnesi Nasıl? 📊

Nuri Şahin, Dortmund’un başında 27 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Her ne kadar performansı tartışmalı olsa da, genç yaşta böylesine büyük bir kulüpte teknik direktörlük yapması büyük bir tecrübe kazandırdı.

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